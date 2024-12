Mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh 15/12/2024 21:01

Tối 15-12, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 14-12 đến 13 giờ ngày 15-12), khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to, nhất là ở vùng miền núi, có nơi lên đến hơn 260 mm. Do mưa lũ, nhiều sông ở Quảng Ngãi nước lên rất nhanh.

Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân kê cao tài sản, vật dụng trước nguy cơ ngập lụt do mưa lớn kéo dài. Ảnh: NY

Chiều tối cùng ngày, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi ra thông báo tin lũ khẩn cấp trên sông Vệ và sông Trà Câu.

Hiện mực nước sông Vệ lúc 13 giờ tại trạm Sông Vệ là 3,4 m, dưới mức báo động 2 là 0,1 m; trên sông Trà Câu là 5,34 m, dưới mức báo động 3 là 0,16 m.

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu dao động ở mức cao, sông Vệ tại trạm Sông Vệ tiếp tục lên và đạt đỉnh, sau đó xuống chậm. Trong 12 giờ 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông Trà Câu, sông Vệ xuống chậm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, ngập các ngầm, cầu tràn tại các huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long.

Ngập lụt trên diện rộng ở các vùng trũng, thấp, ven sông tại một số địa phương thuộc huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ, nhất là hạ lưu sông Trà Câu (các phường Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Minh…); sông Vệ (xã Đức Nhuận, Đức Lợi, Đức Thắng, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Hành Thịnh, Hành Thiện, Hành Phước…); sông Phước Giang (xã Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Minh, Hành Đức…); nhiều nơi ngập sâu trên 1 mét.

Lũ lớn có thể gây hại, hư hỏng hay sập đổ hoàn toàn các công trình cầu, cống, hệ thống thoát nước, ảnh hưởng đến các diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản có bờ bao thấp và gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt của người dân.