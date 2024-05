Muốn chuyển trường, học sinh cần phải làm gì? 25/05/2024 06:00

Thời điểm này, PLO luôn nhận được những câu hỏi của bạn đọc liên quan đến vấn đề chuyển trường khi năm học sắp kết thúc.

Thầy trò Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp trong 1 giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Một phụ huynh đặt câu hỏi: “Tôi đang ở Bắc Giang. Hè này, cả gia đình sẽ chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc. Tôi không biết thủ tục chuyển trường cho con như thế nào. Hiện con tôi đang học cấp 2”.

Trong khi đó một phụ huynh khác cho hay, gia đình tôi đang ở Hà Nội. Hiện cháu đang học lớp 9 và sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Sau khi có kết quả, do ba cháu chuyển công tác nên cả nhà sẽ vào TP.HCM sinh sống. “Tôi không biết chuyển trường cho con ra sao”? - chị này tâm tư.

Về vấn đề này, vào tháng 8 năm 2021, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT.

Theo đó, học sinh chuyển trường khi chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. Thứ hai, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

Hồ sơ chuyển trường bao gồm: Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký; Học bạ; Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục); Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trường nhà trường nơi đi cấp; Giấy giới thiệu chuyển trường do Trường phòng GD&ĐT (đối với cấp THCS), Giám đốc Sở GD&ĐT (đối với cấp THPT) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, TP khác).

Thủ tục chuyển trường được quy định cụ thể như sau:

Đối với học sinh THCS:

Chuyển trường trong cùng tỉnh, TP: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở GD&ĐT.

Chuyển trường đến từ tỉnh, TP khác: Phòng GD&ĐT nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

Đối với học sinh THPT:

Chuyển trường trong cùng tỉnh, TP: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở GD&ĐT.

Chuyển trường đến từ tỉnh, TP khác: Sở GD&ĐT nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ 1 của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trường phòng GD&ĐT (đối với cấp THCS), Giám đốc Sở GD&ĐT (đối với cấp THPT) nơi đến xem xét, quyết định.