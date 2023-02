Khi nào HS lớp 10 tại TP.HCM có thể được chuyển trường?

(PLO)- Học sinh (HS) chuyển nơi cư trú theo cha mẹ, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay có lý do chính đáng sẽ được xem xét chuyển trường theo nguyện vọng.

Tại hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023 bậc Giáo dục Trung học do Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức ngày 10-2, vấn đề HS lớp 10 xin chuyển trường được nhiều người đề cập.

Một vị hiệu trưởng chia sẻ cuối học kỳ 1, có phụ huynh vẫn lấy lý do đi học xa để xin chuyển trường cho con.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết năm nay HS lớp 10 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, việc chuyển trường học kỳ 1 năm học 2022-2023 rất hạn chế vì sẽ gây xáo trộn việc học của HS. Tuy nhiên, cũng phải xem xét nguyện vọng của phụ huynh, chẳng hạn như điều kiện thay đổi nơi ở, nơi làm việc... để HS được đảm bảo quyền lợi.

"Theo Thông tư 51 của Bộ GD&ĐT, HS chuyển trường có 2 lý do, thứ nhất cha mẹ thay đổi nơi ở, nơi công tác thì con em buộc phải chuyển trường. Thứ hai là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay có lý do chính đáng. Việc chuyển trường sẽ gây xáo trộn, tuy nhiên các trường cần phải nghiên cứu, chia sẻ với phụ huynh. Tất nhiên không giải quyết cho các trường hợp xin chuyển trường mà lí do không thoả đáng" - Ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo ông Hiếu, đơn vị tiếp nhận HS chuyển đến phải liên hệ với trường có HS chuyển đi xem tình hình học tập, tinh thần, thái độ và Lý do chuyển trường có phù hợp không, từ đó thống nhất, ký duyệt. Tránh trường hợp chưa xem xét thống nhất giữa hai bên mà đã đồng ý tiếp nhận sẽ gây áp lực cho các trường nơi HS đang học” - ông Hiếu nói.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho biết, theo văn bản của Bộ GD&ĐT về chuyển đổi môn học, yêu cầu môn lựa chọn phải được học từ lớp 10 đến lớp 12 để đảm bảo mạch kiến thức cũng như yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, vì một điều kiện nào đó HS phải thay đổi môn học thì sẽ thực hiện vào cuối năm. Lý do, đây là thời gian hè, HS sẽ có thời gian ôn tập các nội dung và nhà trường tiếp nhận kiểm tra khi cho các em chuyển đổi.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học này Sở sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số. “Mỗi trường cần có một giáo viên hoặc nhân viên phụ trách chuyển đổi số để tăng cường hiệu quả và chất lượng hoạt động của lĩnh vực này.

Trước đây trong bối cảnh dịch bệnh, chúng ta dạy học trực tuyến trong tình thế bị động, nhưng hiện nay là chủ động. Việc dạy học trực tuyến nếu được thực hiện tốt sẽ phát huy tối đa năng lực tự học của học sinh” - ông Hiếu nói.

