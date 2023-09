Mượn sổ đỏ của khách hàng đi lừa đảo

(PLO)- Do Lưu Bách Thảo, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt An đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã khởi tố, truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can và khi nào bắt được sẽ xử lý sau.