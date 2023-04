Mỹ bắt 2 người gốc Trung tại New York vì bị nghi lập 'đồn cảnh sát mật'

(PLO)- Hai công dân Mỹ gốc Trung Quốc bị cảnh sát TP New York bắt giữ với cáo buộc điều hành một "đồn cảnh sát mật" của Trung Quốc tại Khu phố Tàu quận Manhattan (New York, Mỹ).

Ngày 17-4, giới chức thực thi pháp luật Mỹ đã bắt giữ hai cư dân New York gốc Trung Quốc (TQ) với cáo cuộc điều hành một "đồn cảnh sát mật" của TQ tại Khu phố Tàu của quận Manhattan (TP New York, bang New York, Mỹ), theo hãng tin Reuters.

Danh tính 2 người bị bắt là Lục Kiến Vượng (61 tuổi) và Trần Kim Bình (59 tuổi). Hai người Mỹ gốc Trung này phải đối mặt với hai cáo buộc là âm mưu hoạt động với tư cách là đặc vụ của chính phủ TQ mà không thông báo cho chính quyền Mỹ và cản trở công lý.

Hai người đàn ông này đã được tại ngoại sau khi trình diện lần đầu tại tòa án Brooklyn.

Các công tố viên Mỹ cho biết ông Lưu và ông Trần đều là công dân Mỹ, cùng lãnh đạo một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh cung cấp một địa điểm tập trung xã hội cho những người đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Trước khi tổ chức này đóng cửa vào mùa thu năm 2022, hai người đàn ông này đã điều hành tổ chức tại một tầng trong một toà nhà không có gì đặc sắc ở Khu phố Tàu gần Cầu Manhattan.

Ông Breon Peace, công tố viên liên bang hàng đầu ở quận Brooklyn, cho biết vị trí trên “ít nhất” đã được sử dụng cho các dịch vụ như giúp một số công dân gốc TQ gia hạn giấy phép lái xe của họ - một hoạt động vốn phải được báo cáo cho chính quyền Mỹ. Tuy nhiên ông Peace cho biết nó cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động “ám muội” hơn.

“Đây là một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của chúng tôi” - hãng tin AP dẫn lời ông Michael Driscoll, người đứng đầu văn phòng Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại New York, tại cuộc họp báo ngày 17-4.

Các công tố viên nói rằng vào năm 2022, ông Lưu đã thành lập một “đồn cảnh sát” và được chính phủ TQ yêu cầu tìm kiếm danh tính một người sống ở bang California - người được xem là một nhà hoạt động dân chủ.

Ông Breon Peace nói với các phóng viên rằng: “Chúng tôi không thể và sẽ không dung thứ cho "cuộc đàn áp của chính phủ TQ" đối với các nhà hoạt động dân chủ đang "nương náu" ở đất nước này”.

Trước đó vào năm 2018, ông Lưu cũng đã tìm cách liên lạc với một cá nhân bị TQ coi là kẻ chạy trốn và thuyết phục người này trở về nhà, các công tố viên cho biết thêm.

Theo tờ New York Post, các quan chức TQ cũng yêu cầu hai người này tham gia các cuộc biểu tình chống lại Pháp Luân Công - một phong trào tôn giáo bị TQ phản đối.

Hiện hai người đàn ông này đã thừa nhận với FBI rằng họ đã xoá thông tin liên lạc với một quan chức chính phủ TQ - một hành vi được xem là cản trở điều tra.

Đại sứ quán TQ tại Washington D.C. hiện không lập tức trả lời các bình luận về thông tin trên.

Theo Reuters, năm 2022, nhóm vận động Safeguard Defenders có trụ sở ở Tây Ban Nha công bố báo cáo điều tra rằng TQ đã thiết lập các “trạm dịch vụ” ở nước ngoài, bao gồm cả TP New York (Mỹ) nhằm làm việc “bất hợp pháp” với chính phủ TQ để gây áp lực buộc những “kẻ đào tẩu phải quay lại quê hương Bắc Kinh”.

HOÀNG NHI