Mỹ đưa 3.000 quân đến Biển Đỏ, Iran nói đủ sức đáp trả

(PLO)- Mỹ cho 2 tàu chiến chở hơn 3.000 quân đến Biển Đỏ trong bối cảnh Iran tăng bắt tàu dầu. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nói đủ sức đối phó.

Ngày 7-8, hãng AFP dẫn lời các quan chức Hải quân Mỹ rằng nước này đã cho 2 tàu chiến chở hơn 3.000 quân đến Biển Đỏ.

Ngày 6-8, tàu chiến USS Bataan và USS Carter Hall chở các thủy thủ và Thủy quân Lục chiến Mỹ đi qua Kênh đào Suez tiến vào Biển Đỏ, theo Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

USS Bataan là tàu tấn công đổ bộ có thể chở máy bay cánh cố định, máy bay cánh xoay và tàu đổ bộ. Trong khi đó, USS Carter Hall là tàu đổ bộ, chở Thủy quân Lục chiến và vũ khí.

Theo Quân đội Mỹ, Iran đã bắt giữ hoặc cố gắng kiểm soát gần 20 tàu mang cờ quốc tế trong khu vực Biển Đỏ trong 2 năm qua.

Ông Tim Hawkins - phát ngôn viên của Hạm đội 5 - cho biết Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn các hoạt động bất ổn để giảm các căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ.

Tehran đã cáo buộc hành động tăng cường lực lượng quân sự của Mỹ gây ra bất ổn trong khu vực.

Ngày 7-8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - ông Nasser Kanani cho biết việc triển khai của quân đội Mỹ ở Biển Đỏ chỉ phục vụ lợi ích của Washington.

"Sự hiện diện quân sự Mỹ trong khu vực Biển Đỏ chưa bao giờ tạo ra an ninh. Vì lợi ích của Washington, Mỹ buộc phải gây bất ổn và mất an ninh. Chúng tôi tin rằng các quốc gia ở Vịnh Ba Tư có đủ khả năng để tự đảm bảo an ninh của mình" - ông Kanani cho biết thêm.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - ông Ramazan Sharif rằng Tehran có đủ sức mạnh và quyền lực để đáp trả lại những hành động của Mỹ.

Vào tháng 4, Iran đã bắt giữ 1 tàu dầu Advantage Sweet treo cờ Marshall trong vùng biển quốc tế ở vịnh Oman. Theo truyền thông Iran, tàu Advantage Sweet đã va chạm với 1 tàu của nước này, khiến nhiều thủy thủ bị thương.

THÚY VY