Mỹ Tâm 'đốt cháy' Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia bằng Niềm tin chiến thắng

Tối 27-2, Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023-Bình Thuận - Hội tụ xanh đã được UBND tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức tại bãi biển Ocean Dunes, TP Phan Thiết với chủ đề Bình Thuận - Hội tụ xanh-Khát vọng tỏa sáng.

Một tiết mục đầy ấn tượng trong Lễ Bế mạc. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Kể từ khi khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 đến nay, tại tỉnh Bình Thuận đã diễn ra với 244 sự kiện, hoạt động, trong đó có 34 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, hấp dẫn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Bình Thuận chủ trì tổ chức; 35 hoạt động hưởng ứng do các các địa phương trong tỉnh tổ chức. Ngoài ra còn có 164 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 do 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cũng đã diễn ra rất thành công.

Lễ Bế Mạc tổ chức tại TP Phan Thiết thu hút hàng ngàn khán giả đến xem. Ảnh PN.

Bình Thuận là vùng đất trải dài theo bờ biển miền cực Nam Trung Bộ. Dưới bàn tay tác tạo của thiên nhiên, Bình Thuận đẹp như bức tranh sơn thủy, hữu tình rực rỡ dưới bầu trời quanh năm hầu như nắng ấm. Với lợi thế về tiềm năng du lịch gắn liền với các lễ hội dân gian độc đáo, Bình Thuận là bức tranh tổng hòa đầy màu sắc của một Việt Nam đẹp giàu được thể hiện qua các phần mở màn đầy nội lực của ca sĩ người Chăm Thanh Pháp.

Một tiết mục ca ngợi ngư dân, biển cả trong Lễ Bế mạc. Ảnh PN.

Người xem cũng vô cùng thích thú với màn nhạc nước, khi những những giọt nước của biển xanh được nâng niu bởi ánh đèn lazer biến ảo đầy màu sắc, hòa cùng tiếng sóng biển, tạo thành bức tranh thiên nhiên trải dài mênh mông trước mắt. Đặc biệt là phần trình diễn violin dưới thác nước làm say đắm lòng người.

Sau phần tuyên bố kết thúc Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận của Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, là hình ảnh ấn tượng khi tỉnh Bình Thuận trao cờ, chuyển giao đơn vị đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2024 cho tỉnh Điện Biên. Hình ảnh này được diễn ra trên nền nhạc Nhà em ở lưng đồi, Mời em về Tây Bắc của ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam và phần hát, múa Điện Biên đón người do ca sĩ Lý Chùy De và đội nghệ thuật Điện Biên biểu diễn…

Ca sĩ Mỹ Tâm hát Niềm tin chiến thắng. Ảnh PN.

Điểm nhấn của Lễ Bế mạc chính là lúc ca sĩ Mỹ Tâm xuất hiện đã làm cả sân khấu ngoài trời sát biển vô cùng sôi động khi nữ ca sĩ Mỹ Tâm trình diễn ca khúc Niềm tin chiến thắng (sáng tác Lê Quang), với phần phụ họa của khoảng 200 học sinh Trường PTTH Phan Bội Châu (Phan Thiết) mặc áo đỏ sao vàng.

“Họa mi” Mỹ Tâm đã xuống sát khán giả giao lưu hòa chung với hàng ngàn giọng hát của khán giả đã thật sự khuấy động đêm bế mạc.

Mỹ Tâm xuống sát khán giả cúi đầu cảm ơn. Ảnh PN.

Theo ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Năm Du lịch quốc gia 2023 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, với quy mô quốc gia và quốc tế, cũng là điều kiện, cơ hội để Bình Thuận khẳng định sự kiên định với lựa chọn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - du lịch theo hướng “xanh” và bền vững xứng tầm với những tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

“Cơ hội đó đã tạo điều kiện cho du lịch Bình Thuận có bước chuyển mình mạnh mẽ; lần đầu tiên, tỉnh đón hơn 8,5 triệu lượt du khách với tổng doanh thu du lịch đạt trên 23.000 tỷ đồng (tăng gần gấp đôi so với năm 2022), là một trong 9 tỉnh, thành phố có doanh thu du lịch cao nhất cả nước, góp phần đưa du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè khắp muôn nơi…”, người đứng đầu tỉnh Bình Thuận khẳng định.

PHƯƠNG NAM