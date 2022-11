Năm 2022, TKV ước đạt doanh thu 170.000 tỉ, lợi nhuận trên 4.500 tỉ

(PLO)- Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết dự kiến năm 2022 TKV ước đạt doanh thu 170.000 tỉ đồng, đạt 129% kế hoạch, bằng 122% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận dự kiến năm 2022 đạt trên 4.500 tỉ đồng.

Ngày 17-11, TKV đã có báo cáo sản xuất kinh doanh 11 tháng dự kiến cả năm 2022.

Theo đó, 11 tháng năm 2022, TKV đạt doanh thu 146.800 tỉ đồng, đạt 111% kế hoạch và bằng 118,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tiền lương bình quân toàn tập đoàn ở mức 14,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 107 % kế hoạch; trong đó sản xuất than: 15,2 triệu đồng/người/tháng, bằng 107 % kế hoạch. TKV nộp ngân sách Nhà nước 19.700 tỉ đồng bằng 109% so với kế hoạch và bằng 114 % so với cùng kỳ.

Dự kiến từ nay đến hết năm 2022, TKV sẽ sản xuất than nguyên khai: 39,84 triệu tấn, đạt 102% kế hoạch năm, bằng 101 % so với cùng kỳ; Than sạch thành phẩm đạt: 42,2 triệu tấn, đạt 108,6 % kế hoạch năm và bằng 102,8 % so cùng kỳ năm 2021. Than tiêu thụ: 47 triệu tấn, đạt 109,3% kế hoạch năm và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2021...

Tổng doanh thu năm 2022 tập đoàn ước đạt 170.000 tỉ đồng, đạt 129% kế hoạch và bằng 122% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận dự kiến năm 2022 đạt trên 4.500 tỉ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 21.400 tỉ đồng bằng 118% so với kế hoạch và bằng 113% so với cùng kỳ 2021.

TRẦN NGHĨA