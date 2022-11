Vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, TKV đạt doanh thu kỷ lục

(PLO)- 10 tháng năm 2022, doanh thu của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt 133.200 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021.

Với tinh thần “khó khăn gấp đôi, nỗ lực gấp ba”, quyết tâm đổi mới sáng tạo, không ngừng khát vọng, cán bộ, nhân viên, công nhân người lao động TKV đã siết chặt tay nhau chiến thắng đại dịch COVID-19; thích ứng an toàn, linh hoạt, ổn định sản xuất kinh doanh duy trì tăng trưởng và trên đà hoàn thành vượt mốc và toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022.

Kỷ niệm 86 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12-11 (1936 - 2022), giữ vững sợi chỉ đỏ “Kỷ luật và Đồng tâm”, Đảng ủy, Ban lãnh đạo TKV đã biến thách thức thành cơ hội; ổn định, đẩy mạnh sản xuất; tiếp tục khẳng định vị thế của tập đoàn kinh tế hàng đầu quốc gia.

Doanh thu kỷ lục

Theo Phó Tổng Giám đốc TKV Phan Xuân Thủy, 10 tháng năm 2022, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 133.200 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, doanh thu than đạt 80.300 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 17.500 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Có được kết quả như trên, ông Thủy cho biết, thực hiện chủ trương “Thích ứng và linh hoạt” của Chính phủ, TKV đã nỗ lực vượt khó, sáng tạo, chủ động xây dựng chiến lược sản xuất mới, tận dụng tốt hơn những chính sách ưu đãi của Nhà nước, hiệu quả các dự án đầu tư để gỡ khó, duy trì sản xuất và phát triển.

Việc thay đổi cách thức quản trị, xây dựng, điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế giúp lượng than nguyên khai đạt 33,53 triệu tấn, bằng 102% so với cùng kỳ; than tiêu thụ 38,7 triệu tấn, bằng 106,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Việc bắt nhịp cùng lúc với “cơn sóng” chuyển đổi số và không ngừng đẩy mạnh tự động hóa đã giúp TKV tiết kiệm nguồn lực con người, giảm bớt các khâu lao động trung gian, cắt giảm được chi phí; đồng thời đảm bảo thu nhập cho người lao động. Hiện, toàn TKV có 94.064 lao động, giảm 470 người so với đầu năm. Tiền lương bình quân 14,42 triệu đồng/người/tháng; trong đó sản xuất than 15,03 triệu đồng/người/tháng.

Nhận định tình hình quý IV và thời gian tới nhu cầu than vẫn tăng cao, những thách thức do chi phí đầu vào sản xuất than…, Ban lãnh đạo TKV đã thống nhất chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cân đối sản xuất, dự trữ, tiêu thụ trong quý IV-2022 và đầu năm 2023, đảm bảo đáp ứng than cho nền kinh tế...

Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV TKV chia sẻ, trong quý IV, TKV phấn đấu sản xuất than nguyên khai đạt 10 triệu tấn, cả năm đạt 40,5 triệu tấn, đạt 103,6% kế hoạch;… Để thực hiện được mục tiêu trên, Tập đoàn sẽ tập trung vào các giải pháp cân đối sản xuất, nhập khẩu than trong quý IV, đáp ứng nhu cầu sử dụng than của các nhà máy nhiệt điện ngay từ đầu năm 2023.

TKV tiếp tục theo dõi diễn biến giá than thế giới, điều hành giá than cho các hộ tiêu thụ trong nước theo cơ chế thị trường có xét đến việc bình ổn giá nhằm mục tiêu chung tay cùng Chính phủ kiềm chế lạm phát, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Toàn ngành cũng tiến hành đánh giá nhu cầu các đối tượng khách hàng sử dụng than, dự báo sớm thị trường năm 2023.

Càng khó khăn, càng phải thi đua

Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác Hồ dạy “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, “Càng thi đua, càng mau thắng lợi”. Hơn lúc nào hết, ngọn lửa “Kỷ luật và Đồng tâm” tiếp tục là động lực, điểm tựa tinh thần to lớn thôi thúc mỗi cán bộ, công nhân ngành Than phấn đấu sao cho thực sự xứng đáng là đội quân tiên phong, hạt nhân, nòng cốt cho sự ổn định và phát triển.

Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải cho biết, TKV sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, quản trị rủi ro, phù hợp với tình hình mới, với thực lực mới, tốc độ mới, không để bị động, bất ngờ trong mọi hoàn cảnh;

Phát huy cao nhất vai trò của từng doanh nghiệp trực thuộc với tinh thần “Mỗi công nhân, lao động là trung tâm, là chủ thể trong sản xuất an toàn”; chủ động hơn nữa trong ứng phó linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát rủi ro. Kiên trì thực hiện tốt phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở.

Quán triệt sâu sắc văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Ban lãnh đạo TKV xác định: “Thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển cả theo chiều rộng và chiều sâu, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh chế biến sâu tạo ra các chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than, khoáng sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả”.

TRUNG AN