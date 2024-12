Nam thanh niên cùng bạn gái 12 tuổi cướp ô tô 19/12/2024 09:45

(PLO)- Huy cùng bạn gái mới chỉ 12 tuổi thuê xe dịch vụ từ Cà Mau lên Long An để thực hiện hành vi cướp ô tô, điện thoại...

Ngày 19-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Phan Quốc Huy (21 tuổi, ngụ xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) về tội cướp tài sản.

Huỳnh Phan Quốc Huy bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, vào đầu tháng 12-2024, anh T (35 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) làm nghề chạy xe dịch vụ ở TP Cà Mau, nhận được cuộc gọi qua Zalo, yêu cầu đến rước khách ở một địa điểm trong TP Cà Mau.

Anh T chạy ô tô rước một cặp nam nữ như miêu tả trước khi đón khách.

Lên xe, hai người khách ngồi ở hàng ghế sau và nói với anh T chở về huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau một quãng đường dài, đến rạng sáng hôm sau, xe chạy đến đoạn đường trong khu công nghiệp Tân Đô (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Chiếc ô tô bị Huỳnh Phan Quốc Huy và đồng phạm cướp. Ảnh: CA

Tại đây, anh T được hướng dẫn chạy tiếp một số đoạn đường hẻm, sau đó đến đoạn đường vắng ở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa thì yêu cầu dừng lại tính tiền.

Anh T nói giá tiền chạy dịch vụ là 2,2 triệu đồng thì bất ngờ bị người khách nam dùng 2 tay siết chặt cổ, còn người nữ lấy một cục gạch từ trong giỏ xách mang theo đánh liên tiếp vào đầu anh T.



Anh T bị thương tích nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy, kháng cự rồi cắn vào cánh tay đang siết anh ở cổ, tranh thủ sơ hở anh T đạp cửa và chồm xuống xe bỏ chạy.

Hai người khách sau đó đã cướp ô tô tẩu thoát. Anh T còn bị lấy chiếc điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và xác định được hai người thực hiện vụ cướp.

Công an tỉnh Long An và Cà Mau đã phối hợp, bắt giữ Huỳnh Phan Quốc Huy khi người này đang lẩn trốn ở Cà Mau.

Đồng thời, vận động gia đình đưa bé gái PAT (12 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) - là đồng phạm thực hiện vụ cướp, đến công an trình diện.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Phan Quốc Huy và PAT đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.