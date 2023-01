Nam thanh niên hoang tin bị cướp để người yêu trả lời tin nhắn

(PLO)- Xích mích với người yêu, nam thanh niên dựng chuyện bị chặn cướp tiền để người yêu và mẹ dẫn đến trụ sở công an báo tin.

Ngày 31-1, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai), cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với MVB (22 tuổi, ngụ xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Sê.

Trước đó, sáng 30-1, B đến Công an thị trấn Chư Sê trình báo bị hai thanh niên điều khiển xe mô tô chặn đường, dùng dao uy hiếp cướp sáu triệu đồng xảy ra lúc 3 giờ sáng cùng ngày.

Ngay khi nhận thông tin, cơ quan công an vào cuộc điều tra và xác định đây là thông tin giả. Tại cơ quan công an, B đã thừa nhận hành vi trình báo thông tin không đúng sự thật.

Nguyên nhân dẫn đến việc báo tin giả là do B và người yêu là chị NTT xảy ra xích mích, không trả lời tin nhắn. Do vậy, B đã dựng chuyện bị cướp và được chị T cùng mẹ đến gặp và đưa B đến cơ quan công an báo tin.

LÊ KIẾN