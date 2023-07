Nam thanh niên tử vong sau khi xe va vào dải phân cách

(PLO)- Nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông với tốc độ cao va vào dải phân cách rồi văng ra và tử vong tại chỗ.

Chiều 16-7, Công an xã Long Định phối hợp với Công an huyện Cần Đước (Long An) khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Vào khoảng gần 14 giờ chiều 16-7, N.V.L (23 tuổi, xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An) điều khiển xe mô tô hiệu Exciter lưu thông trên đường tỉnh 830, hướng từ huyện Cần Đước đi huyện Bến Lức. Khi xe chạy đến đoạn gần UBND xã Long Định thì không làm chủ được tốc độ va vào giải phân cách té ngã.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe văng xa, hư hỏng nặng, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an huyện Cần Đước có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

DƯƠNG KHÔI