Ngã từ độ cao 4 mét, người đàn ông vỡ ruột non

(PLO)- Trong quá trình lao động, người đàn ông bị ngã từ độ cao 4m xuống nền cứng, vỡ ruột non, tràn dịch trong bụng, nguy cơ tử vong cao.

Ngày 21-3, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) thông tin vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhân nam (39 tuổi) bị vỡ ruột non do ngã từ độ cao 4 mét xuống nền cứng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, co cứng khắp bụng. Kết quả thăm khám, chụp chiếu cho thấy hình ảnh tràn khí, tràn dịch tự do trong bụng, ruột non bị tổn thương.

Sau khi bị ngã từ độ cao 4 mét, người đàn ông bị vỡ ruột non, được chỉ định mổ cấp cứu. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ chẩn đoán đây là tình trạng chấn thương bụng kín, vỡ ruột non gây viêm phúc mạc toàn thể, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu.

Ekip phẫu thuật đã kiểm tra đánh giá ổ bụng, thấy quai ruột non vùng mạn sườn trái bị vỡ, gây trào dịch tiêu hóa ra ngoài. Ekip tiến hành khâu vỡ ruột non, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu ổ bụng.

24 giờ sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Quyết - Khoa Ngoại tổng hợp, chấn thương bụng kín có thể gây ra tổn thương vỡ các tạng đặc như gan, lách, tụy, thận; vỡ các tạng rỗng như dạ dày, ruột non, ruột già, tử cung, bàng quang; hoặc chấn thương đứt vỡ các mạch máu lớn trong ổ bụng, thậm chí phối hợp nhiều tổn thương.

Tùy theo mức độ và các tạng tổn thương, bệnh nhân có thể có các triệu chứng và biến chứng khác nhau, nếu không được xử trí kịp thời nguy cơ tử vong cao.

Nguyên nhân gây ra chấn thương bụng kín thường liên quan đến tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, lao động, hoặc rơi từ trên tầng cao xuống.

Các bác sĩ khuyến cáo trong quá trình lao động, người dân cần trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, tuân thủ quy trình bảo hộ lao động. Người bị chấn thương bụng kín cần được cấp cứu, phẫu thuật điều trị kịp thời để tăng cơ hội được cứu sống.

Thanh Thanh