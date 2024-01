Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản số 10167/NHNN-CSTT gửi các tổ chức tín dụng về hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2024.

Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% và yêu cầu tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2024.

Năm 2024, các ngân hàng vẫn cần tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tổ chức tín dụng thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, tình hình thanh khoản và khả năng huy động vốn của tổ chức tín dụng, bảo đảm chất lượng tín dụng, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, hạn chế nợ xấu gia tăng và phát sinh, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, nhà điều hành nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật, hoặc cấp tín dụng không đúng đối tượng như ban lãnh đạo, ban điều hành, doanh nghiệp sân sau... với lãi suất ưu đãi trong khi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu chính đáng, hợp pháp lại gặp khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất huy động và phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Thường xuyên rà soát để cắt, giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận tín dụng ngân hàng.

Trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến, tình hình thực tế để điều hành tăng trưởng tín dụng chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, khoa học, bám sát tình hình để qua đó hỗ trợ hệ thống các tổ chức tín dụng đảm bảo cung ứng đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, gắn với thúc đẩy ưu tiên cho tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Theo lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ, trên cơ sở đánh giá diễn biến, tình hình thực tế phù hợp, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng năm 2024. Đồng thời chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của từng tổ chức tín dụng để gửi đến từng tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng cung ứng đủ và kịp thời vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Trong năm 2023, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đến giữa tháng 12 vẫn tăng chậm, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra. Cụ thể, tính đến ngày 13-12, tín dụng toàn hệ thống mới chỉ tăng 9,87% so với cuối năm 2022, thấp hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm trước.

THUỲ LINH