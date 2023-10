Tăng trưởng tín dụng khó bùng nổ mùa cuối năm

(PLO)- Cuối tháng 9, tăng trưởng tín dụng đạt 6,92% so với đầu năm, đến 24-10 chỉ đạt 6,81%, cho thấy tăng trưởng tín dụng khó bùng nổ dù đang vào mùa cuối năm.

Theo số liệu từ lãnh đạo NHNN, đến ngày 24-10, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 6,81% so với cuối năm 2022. Tính đến cuối tháng 9, tín dụng tăng 6,92% so với cuối năm ngoái, nghĩa là giảm khoảng 0,11 điểm % so với kết quả đạt được vào cuối tháng 9. Điều này cho thấy, tăng trưởng tín dụng có xu hướng giảm nhẹ dù thị trường đang bước vào mùa vụ cuối năm.

Diễn biến trên cho thấy mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14-15% trong năm 2023 như NHNN đặt ra từ đầu năm nay là không khả thi. Nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán mức tăng trưởng tín dụng cả năm nay chỉ khoảng 12%.

Tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế vẫn rất chậm.

Trong khi đó, theo các chuyên gia kinh tế tại Công ty chứng khoán Rồng Việt, tỉ lệ nợ xấu trên toàn hệ thống tăng khá mạnh. Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, nợ xấu toàn hệ thống là 3,56% (tương đương 443.800 tỉ đồng), tăng so với mức 2% đầu năm.

Theo số liệu của NHNN, nợ xấu của lĩnh vực bất động sản là 2,58% tại thời điểm tháng 7-2023 (khoảng 65.700 tỉ đồng), cao hơn mức 1,8% ghi nhận vào tháng 7-2022. Đồng thời, tổng giá trị gốc và lãi được cơ cấu về thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư 02/2023 tính đến cuối tháng 9-2023 là 140.700 tỉ đồng, tăng 19.700 tỉ đồng so với cuối tháng 8-2023.

Nợ xấu nội bảng tính thêm các khoản nợ bán cho VAMC chưa xử lý và nợ tiềm ẩn của hệ thống (gồm khoản vay được giữ nguyên nhóm nợ, trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn thành nợ xấu, khoản thu khó đòi, lãi dự thu phải thoái…) tương đương 6,16% dư nợ tín dụng (gần 767.900 tỉ đồng), cao hơn mức mức 4,21% vào cuối năm ngoái và 5,46% tại thời điểm cuối tháng 5-2023.

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2023, quy mô nợ xấu và nợ xấu tiềm ẩn đã tăng thêm khoảng 265.900 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng, cho biết: Hiện nay hoạt động của các tổ chức tín dụng đang hết sức khó khăn, nợ xấu và nợ rủi ro tiềm ẩn có xu hướng tăng cao. Kết quả hoạt động năm 2023 và năm 2024 của các tổ chức tín dụng dự báo sẽ sụt giảm mạnh so với các năm trước. Đặc biệt là các tổ chức tín dụng quy mô nhỏ, trong khi các tổ chức tín dụng vẫn phải hỗ trợ lãi suất, miễn giảm phí dịch vụ cho các doanh nghiệp và người dân.

Tiếp tục nới thời hạn áp dụng Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu (PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 148/2023 nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết 42/2017 về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

THUỲ LINH