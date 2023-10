Ngành du lịch Đà Nẵng đạt doanh thu hơn 17.300 tỉ đồng

Theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, ước thu tháng 9-2023 từ dịch vụ lưu trú và ăn uống phục vụ ngành du lịch toàn TP đạt 2.070 tỉ đồng.

Trong đó, doanh thu lĩnh vực lưu trú ước đạt 963 tỉ đồng và lĩnh vực ăn uống ước đạt 1.107 tỉ đồng.

Cộng dồn 9 tháng năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 17.347 tỉ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 5,8 triệu lượt, trong đó, khách quốc tế 1,6 triệu lượt.

Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 2023 được nhiều du khách quốc tế tham gia. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đối với hoạt động lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch, tháng 9-2023 có dấu hiệu chững lại so với những tháng gần đây. Ước tính tháng 9-2023, doanh thu thuộc nhóm ngành này đạt 573,7 tỉ đồng, giảm 3,7% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Cộng dồn 9 tháng năm 2023, doanh thu lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch ước đạt gần 3.777 tỉ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Trong thời gian tới ngành du lịch của Đà Nẵng triển khai chương trình kích cầu du lịch, chương trình xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế; tổ chức truyền thông quảng bá cho các sự kiện phục vụ du lịch...

Minh Trường