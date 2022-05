Ngày 16-5, ca mắc COVID-19 giảm sâu trên cả nước

Bản tin Bộ Y tế chiều 16-5 công bố cả nước ghi nhận 1.550 ca nhiễm mới. Trong đó 2 ca nhập cảnh và 1.548 ca ghi nhận trong nước. Số F0 hôm nay giảm 46 ca so với ngày trước đó tại 48 tỉnh, thành phố.

Đơn cử, Hà Nội 437 ca, TP.HCM 19 ca, Bình Phước 15 ca, Quảng Trị 14 ca…

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.698.180 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.093 ca nhiễm).

Hôm nay cả nước công bố 4.723 ca COVID-19 khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi ở nước ta đến nay là 9.359.763 ca.

Hiện còn 299 ca COVID-19 nặng, trong đó 252 ca phải thở oxy qua mặt nạ, 19 ca thở oxy dòng cao HFNC, 4 ca thở máy không xâm lấn, 22 ca thở máy xâm lấn và 2 ca phải can thiệp tim phổi nhân tạo ECMO.

Trong 24 giờ qua, Việt Nam cũng ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.067 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Trong ngày 15-5 có 79.626 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 217.039.026 liều, trong đó số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 2.544.533 liều: Mũi 1 là 2.544.324 liều; Mũi 2 là 209 liều.

Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế cho biết, sau 1 tháng triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử, kể từ ngày 15-4 đến ngày 15-5, Bộ Y tế đã ký xác nhận được 14 triệu hộ chiếu vaccine cho người dân.

Hiện nay, hộ chiếu vaccine điện tử đang được hiển thị trên ứng dụng PC-COVID. Người dân có thể truy cập ứng dụng này, vào mục hộ chiếu vaccine hiển thị trên màn hình.