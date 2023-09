Ngày đầu nghỉ lễ 2-9, kẹt xe nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

(PLO)- Trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng từ Đồng Nai đi Bình Thuận đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Sáng 1- 9, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn giáp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, qua địa bàn xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) hướng từ Đồng Nai đi Bình Thuận đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Lượng xe đông nên các tài xế lái xe chỉ nhích từng chút một khiến dòng xe kéo dài khoảng 2 km từ đoạn giao nhau giữa 2 cao tốc đến trạm thu phí đặt trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Nguyên nhân là do lượng người dân được nghỉ lễ nên đi du lịch ở một số tỉnh miền Trung dẫn tới lượng xe lưu thông tăng đột biến. Bên cạnh đó trạm thu phí trên cao tốc này mỗi bên chỉ có 2 làn thu phí gây ra tình trạng quá tải.

Điều này đã được các cơ quan chức năng cảnh báo vài ngày trước và có khuyến cáo người dân chọn lộ trình khác thay vì đổ xô vào cao tốc.

Một số tuyến đường thường xuyên xảy ra kẹt xe như quốc lộ 51, quốc lộ 20 hướng từ tỉnh Đồng Nai đi các tỉnh lân cận vẫn thông thoáng. Các phương tiện di chuyển bình thường, không xuất hiện điểm ùn tắc giao thông.

Để bảo đảm an toàn cho người dân về quê, đi chơi trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công ty Cổ phần Bến xe và dịch vụ vận tải Đồng Nai tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho toàn thể lái xe tại bến xe Đồng Nai.

VŨ HỘI