'Ngày hội Nón hồng 2022', tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú có thể đẩy lùi được nó

(PLO)- Hưởng ứng tháng 10 hồng - tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú - cùng 194 quốc gia trên toàn thế giới, Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) chính thức tổ chức Ngày hội Nón hồng 2022.

Một hôm chủ động tầm soát ngực, chị Lim Tường Vy (38 tuổi, TP. HCM) phát hiện mình có một khối u bên ngực phải và sau khi kiểm tra tại bệnh viện, chị nhận chẩn đoán mắc ung thư vú, ngay trước khi chuẩn bị cho đợt cấy phôi thụ tinh nhân tạo lần thứ tư.

Chị Vy chia sẻ: “Ngày hôm đó, khi nhận được chẩn đoán ung thư, mình cảm thấy ước mơ có thêm em bé của hai vợ chồng đã mất đi, thiên chức làm mẹ không còn nữa, làm mình như đã sụp đổ”.

Vy không phải là trường hợp đặc biệt, theo thống kê của Tổ chức ghi nhận Ung thư toàn cầu (Globocan) 2020, ung thư vú là một trong những căn bệnh ung thư thường gặp nhất với 21.555 ca mắc mới, chiếm tỉ lệ 25,8% tổng số ca ung thư.

Đối với những người như Vy, cần rất nhiều hỗ trợ về thông tin và những hỗ trợ từ cộng đồng, điều đó đã kết nối Vy trở thành một thành viên tích cực của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng khoa tuyến vú BV Đại học Y dược TP.HCM, tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú có thể giúp hiểu được căn bệnh và đẩy lùi được nó. Ví dụ như cách đây khoảng 10 năm, ung thư cổ tử cung là cũng một trong những loại ung thư đứng vị trí “quán quân” về ca mắc mới.

Tuy nhiên nhờ vào việc tầm soát được phủ sóng toàn quốc, ung thư cổ tử cung không còn nằm trong tốp 10 ung thư thường gặp. Nếu chương trình tầm soát ung thư vú được thực hiện tốt, cơ may điều trị khỏi bệnh tăng lên, chúng ta có thể đẩy lùi ung thư vú”.

Hưởng ứng tháng 10 hồng - tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú - cùng 194 quốc gia trên toàn thế giới, BCNV chính thức khởi động Ngày hội Nón hồng năm nay với chủ đề Breast Friends – We Are Strong Together với ý tưởng chủ đạo: “Đừng để bạn của ta phải chiến đấu với ung thư vú một mình! Chúng ta mạnh mẽ cùng nhau!”.

Tâm điểm của chiến dịch năm nay là một dịp để các bệnh nhân, người thân bệnh nhân, cùng những người ủng hộ cuộc chiến chống ung thư vú - cùng giao lưu, gặp gỡ bác sĩ, tham gia gây quỹ cho các hoạt động hỗ trợ mạng lưới và cùng thư giãn, nhảy múa tôn vinh cuộc sống và đẩy lùi căn bệnh này.

Ngày hội Nón hồng 2022 được tổ chức vào chủ nhật ngày 30-10 từ 8 giờ 30 sáng đến 21 giờ 30 tối, tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương - số 2 đường Hồ Xuân Hương, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam (BCNV) được thành lập từ năm 2013, bởi Thương Sobey - một bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 4. Các chương trình của BCNV (Mạng lưới ung thư vú Việt Nam) như Thư viện tóc giả bằng tóc thật cho bệnh nhân ung thư tại các bệnh viện ung bướu trên cả nước, các workshop cùng bác sĩ về phòng chống và chăm sóc bệnh nhân ung thư, hỗ trợ áo lót cho bệnh nhân đoản nhũ, các lớp thư giãn bằng thiền - chánh niệm - yoga đã kết nối hơn 15.000 người cùng chung tay trong cuộc chiến này.

Quay cuồng với công việc, điều dưỡng cần trợ lý (PLO)- Để giải quyết tình trạng thiếu điều dưỡng tại các bệnh viện, tận dụng được nguồn lực tại chỗ, việc bổ sung chức danh trợ lý điều dưỡng là cần thiết.

PHI LONG