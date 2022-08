Ung thư vú và những điều phụ nữ hiện đại nên biết

Ngày 14-8, tại TP.HCM, bác sĩ Lê Tự Phương Chi và chuyên gia an toàn thực phẩm Vũ Thế Thành đã có buổi trò chuyện để giải đáp nhiều thắc mắc về đôi bầu vú mẹ để hiểu đúng về dinh dưỡng, nguy cơ ung thư vú.

Ung thư vú là một căn bệnh khá phổ biến ở nữ giới do các tế bào ác tính hình thành từ mô tuyến vú. Các tế bào ung thư sau đó phát triển lan rộng ra toàn bộ vú và di căn sang các bộ phận khác trên cơ thể.

Hiện nay, ung thư vú đang đứng hàng đầu trong tất cả các loại ung thư về phụ nữ, cao hơn số người bị ung thư cổ tử cung rất nhiều. Để giảm ung thư vú thì việc khám sàng lọc là điều bắt buộc.

Bác sĩ Lê Tự Phương Chi, chuyên gia sản phụ khoa bệnh viện Từ Dũ, cho biết phụ nữ từ 40 tuổi trở lên đang nằm trong nhóm nguy cơ trung bình, mỗi năm nên đi chụp nhũ ảnh một lần. Nhũ ảnh mới là phương thức để sàng lọc ung thư vú và hiệu quả nhất. Những phụ nữ có gia đình, người thân như chị, mẹ, cô, dì.. bị ung thư vú hay các bệnh ung thư liên quan khác như ung thư buồng trứng, cổ tử cung là những người có nguy cơ cao hơn phải làm sàng lọc sớm hơn.

"Các chị em mình muốn giảm nguy cơ ung thư vú bắt buộc phải đi khám sức khỏe định kỳ.

Hiện nay có rất nhiều nơi chưa đáp ứng đủ phương tiện để chụp nhũ ảnh do đó một số chọn cách siêu âm vú. Siêu âm vú không phải phương thức để sàng lọc ung thư vú mà chỉ chụp nhũ ảnh mà thôi" - bác sĩ Phương Chi khẳng định.

Bên cạnh ung thư vú, nhiễm trùng vú cũng không nên xem nhẹ. Việc nhiễm trùng vú ở các mẹ đang nuôi con bằng sữa nguyên nhân từ đầu vú mẹ. Các mẹ cho bú thường ít tắc sữa và đầu vú ít bị nứt hơn so với những mẹ vắt sữa bằng máy.

Khi vắt sữa bằng máy, từ những vết nứt vi trùng sẽ xâm nhập và gây ra viêm tắc, gây đau nhức, dẫn đến sốt. Có rất nhiều trường hợp nếu người mẹ không tích cực điều trị thì ổ nhũ sẽ ngày càng to và rất nguy hại.

Đã có những trường hợp tử vong hoặc nhiễm trùng nặng phải đoạn chi, do đó từ các mẹ cần thận trọng từ những việc nhỏ.

Hiện nay một số phụ nữ khi bước qua tuổi 40 sử dụng các viên uống bổ sung nội tiết tố. Đây cũng là nguyên nhân khiến cơ vú tăng sinh rất nhiều. Điều này làm tăng nguy cơ ung thư vú. Muốn khỏe mạnh thì phải ăn uống đủ chất, nên sống đúng tuổi của mình.

Chuyên gia an toàn thực phẩm Vũ Thế Thành cho biết: "Hiện nay không có thực phẩm nào có thể giúp vú to, vú đẹp hay ngăn ngừa ung thư cả. Ung thư do đột biến gen, còn thực phẩm giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn.

Khi cơ thể khỏe mạnh thì tạo ra sức đề kháng tốt hơn, hệ miễn dịch có khả năng phòng chống những đột biến tốt hơn".

"Tổ chức FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) cũng chỉ công nhận thực phẩm có đảm bảo an toàn hay không chứ không có giấy chứng nhận hay công nhận nào cho rằng trong thực phẩm có công dụng gì.

Nếu thực phẩm có công dụng liên quan đến ngăn ngừa ung thư thì sẽ trở thành thuốc chữa bệnh và việc kiểm soát thuốc khác với thực phẩm" - ông Vũ Thế Thành giải thích thêm.