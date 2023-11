Nghệ, ai không nên dùng nó?

Theo The Times of India, nghệ có chứa chất curcumin, một loại hóa chất thực vật mạnh, được cho là có tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Nó có hiệu quả trong điều trị đau đầu gối, kiểm soát mức cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên, một số người cần hết sức cẩn thận khi dùng nghệ vì nó có thể gây ra tác dụng phụ.

Rối loạn chảy máu

Những người mắc bất kỳ loại rối loạn máu nào như những người phụ thuộc vào thuốc làm loãng máu hoặc thường bị chảy máu mũi, họ phải cẩn thận khi tiêu thụ chất curcumin có trong nghệ. Uống quá nhiều có thể làm chậm khả năng đông máu, điều này có thể làm tăng nguy cơ bầm tím và chảy máu.

Củ nghệ có thể hoạt động như một chất làm loãng máu, vì vậy những người bị rối loạn chảy máu hoặc những người đang dùng thuốc làm loãng máu nên thận trọng. Ảnh: Shutterstock



Bệnh tiểu đường

Bệnh nhân tiểu đường nên chú ý nhiều đến chế độ ăn uống. Những người đang dùng thuốc trị tiểu đường nên theo dõi chặt chẽ mức độ của mình. Nó không nên quá cao hoặc quá thấp. Curcumin có trong nghệ được biết là làm giảm lượng đường trong máu. Nếu không thận trọng, nó có thể khiến lượng đường trong máu xuống quá thấp, có thể gây hại.

Sỏi thận

Sỏi thận là những tinh thể được hình thành do sự lắng đọng của muối và khoáng chất. Khoáng chất phổ biến nhất là canxi oxalate. Nghệ cũng chứa nhiều oxalate, có thể liên kết với canxi và gây hình thành sỏi thận. Vì vậy, nếu bạn đang gặp phải vấn đề về sỏi thận thì tốt nhất nên đề phòng.

Thiếu máu do thiếu sắt

Thiếu máu là do thiếu sắt. Nó xảy ra khi cơ thể không tạo đủ hồng cầu hoặc cơ thể mất quá nhiều hồng cầu do chảy máu hoặc do hồng cầu bị phá hủy. Dùng nghệ với nồng độ cao trong tình huống như vậy có thể ngăn cản sự hấp thu sắt, khiến tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.

Các vấn đề về túi mật

Củ nghệ có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về túi mật, vì vậy những người bị sỏi mật hoặc các vấn đề về túi mật khác nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.

NHẬT LINH