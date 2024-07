Nghệ An: Thượng úy công an bị thương khi bắt nghi phạm ma tuý 29/07/2024 17:21

(PLO)- Nghi phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý đã chống trả quyết liệt khiến một cán bộ công an bị thương.

Chiều 29-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vào ngày 26-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong đã bắt quả tang Hà Văn Dân (42 tuổi, trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý.

Hà Văn Dân bị bắt giữ.

Ngày 26-7, Tổ Công tác của Công an huyện Quế Phong phối hợp với Công an xã Mường Nọc (huyện Quế Phong) bắt giữ Dân khi Dân đang “hoạt động” ở khu vực thị trấn Kim Sơn.

Lúc này, Dân chống trả quyết liệt để chạy trốn và khiến thượng úy Ngô Quang Phong, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy (Công an huyện Quế Phong) bị thương ở vùng ngực dẫn đến gãy, rạn xương sườn.

Số ma túy công an thu giữ được

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, thượng uý Phong đã cùng Tổ công tác khống chế, bắt giữ được Dân và thu giữ 77,22 gram heroin.

Thời gian qua, Dân nghiện ma tuý nên thường mua ma túy về sử dụng và móc nối với một số đường dây ở các tỉnh phía Bắc để đưa ma tuý đi tiêu thụ.

Bước đầu, Dân khai số ma túy nói trên được Dân mua của một người không quen biết với giá 20 triệu đồng.