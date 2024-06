Nghị án kéo dài vụ án làm giả văn bằng, chứng chỉ ở quận 12, TP.HCM 18/06/2024 15:55

Sáng nay 18-6, TAND quận 12, TP.HCM xét xử Nguyễn Thanh Trà, Trần Đình Dũng về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Do vụ án phức tạp nên HĐXX nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào sáng 21-6.

Bị cáo Dũng khai không biết là văn bằng, chứng chỉ là giả

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Dũng khai rằng Dũng không biết những văn bằng, chứng chỉ mà mình để trong ba lô mang đi giao là giả cho đến khi bị công an bắt. Về những tin nhắn, hình ảnh mà cơ quan điều tra cho rằng là lấy trong điện thoại của Dũng thì Dũng không biết vì điện thoại của Dũng không có những tin nhắn, hình ảnh này tại thời điểm công an bắt giữ và kiểm tra điện thoại.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: YC

Trong khi đó, cáo trạng của VKS thể hiện ban đầu Dũng không biết. Khi đi được khoảng vài lần, Dũng mới hỏi Trà đi giao gì mà trả công nhiều vậy nhưng Trà không nói. Đến ngày 23-6-2019, Trà mới nói là văn bằng, chứng chỉ giả. Khi biết được sự việc, Dũng vẫn tiếp tục đi với Trà, đến ngày 24-6-2019 (một ngày sau) thì bị công an phát hiện.

Tại phiên tòa, HĐXX nhiều lần hỏi ông Nguyễn Thiện Xuân (cán bộ điều tra Công an quận 12) về lý do ngày 10-10-2019, ông Xuân ghi lời khai của một người (đặt mua bằng giả) tại Công an thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng (Long An) nhưng sau đó khoảng 35 phút sau, ông Xuân lại lập biên bản kiểm tra điện thoại cũng của người này tại Công an quận 12 (cách nhau hơn 150 km).

Ông Xuân thừa nhận chỉ làm việc tại một nơi ở Long An nhưng có sai sót.

Luật sư: Tin nhắn sử dụng để buộc tội chưa được giám định

Phần luận tội, đại diện VKS cho rằng tuy Dũng không nhận tội nhưng căn cứ vào lời khai của Dũng tại CQĐT và các chứng cứ khác có trong hồ sơ, đã đủ căn cứ xác định các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố. Trà có vai trò chính, còn Dũng giúp sức cho Trà. VKS đề nghị xử phạt Trà từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù, Dũng từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Tranh luận, luật sư bào chữa cho Dũng Dũng chỉ đi theo Trà ra bưu cục để giữ xe, không biết Trà làm công việc gì. Đáng chú ý, lời khai của Trà và Dũng đều thể hiện Dũng chưa lần nào nhìn thấy các tài liệu hay cầm các tài liệu bỏ vào bao thư và chưa lần nào trực tiếp giao dịch với nhân viên bưu cục nên không thể quy kết Dũng là đồng phạm giúp sức cho Trà.

Luật sư của Dũng còn cho rằng qua 3 lần trả hồ sơ cáo trạng vẫn chưa làm rõ được nhiều vấn đề. Cụ thể, cơ quan tố tụng căn cứ vào tin nhắn chia sẻ hình ảnh Zalo 5 năm trước có hình ảnh bì thư có thông tin người gửi do Trà ghi và chia sẻ hình ảnh trên cho Dũng để Dũng ghi thông tin lên các bì thư.

Các tin nhắn, hình ảnh Zalo này chưa được trưng cầu giám định. Trong khi đó, hình ảnh Zalo mà CQĐT thu thập có dấu hiệu bị chỉnh sửa bằng công nghệ. Việc sử dụng tin nhắn để buộc tội là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Ba chiếc điện thoại (chứa tin nhắn) là vật chứng của vụ án nhưng không được niêm phong. Ba điện thoại này đã nhập kho từ năm 2019 nhưng hồ sơ không thể hiện việc xuất kho và kiểm tra những vật chứng này.

“Những hình ảnh này từ năm 2019 nhưng đến năm 2023 mới kiểm tra và chụp thì có còn chính xác hay không. Trong 5 năm đó, liệu rằng không có ai đụng vào 3 điện thoại này không? CQĐT chỉ chụp hình ảnh trong điện thoại của Dũng mà không chụp từ điện thoại của Trà" - luật sư nêu.

Từ đó, luật sư đề nghị VKS rút hồ sơ truy tố đối với Dũng. Nếu VKS không rút thì đề nghị HĐXX tuyên Dũng không phạm tội, đình chỉ giải quyết vụ án đối với Dũng.

Đối đáp, VKS cho rằng cáo trạng quy kết Trà là trung gian chứ không phải trực tiếp làm ra các văn bằng, chứng chỉ giả. Trà làm trung gian cho khách hàng có nhu cầu và liên hệ Công (chưa rõ lai lịch) để Công làm và đi giao cho khách. Trà hoàn thành công việc là khi đi giao cho khách hàng nên việc Dũng đi giao cùng đã là đồng phạm giúp sức cho Trà.