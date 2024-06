Tòa tạm ngừng để xuất 3 chiếc điện thoại nhập kho từ nhiều năm trước 16/06/2024 12:36

Ngày 13-6, TAND quận 12, TP.HCM mở lại phiên xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thanh Trà, Trần Đình Dũng bị truy tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Từng hoãn phiên tòa để xem xét khiếu nại

Trước đó, ngày 26-4, TAND quận 12 đưa vụ án ra xét xử nhưng bị cáo Dũng cho rằng mình đã khiếu nại cán bộ điều tra nhưng chưa nhận được phản hồi nên HĐXX quyết định hoãn phiên toà.

Sau khi toà hoãn, công an quận 12 đã có thông báo gửi TAND quận 12. Theo đó, công an quận 12 cho rằng ngày 27-5-2023, Dũng đến công an quận 12 để làm việc theo giấy mời. Những người tham gia làm việc gồm 4 cán bộ của Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 12 và có sự chứng kiến của người dân là ông H.

Nội dung buổi làm việc là tiếp xúc, giải thích quyền lợi và nghĩa vụ của người khiếu nại và các quy định của pháp luật liên quan nội dung khiếu nại của ông Dũng. Kết quả làm việc, bị cáo này không cung cấp được các tài liệu, chứng cứ liên quan nội dung phản ánh.

Do vậy, phản ánh của bị cáo Dũng về việc bị các cán bộ công an đe dọa, uy hiếp tinh thần, lời lẽ không đúng chuẩn mực và bắt Dũng rút đơn khiếu nại là không có căn cứ.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: YC

Dũng không biết là văn bằng, chứng chỉ giả?

Tại phiên tòa ngày 13-6, bị cáo Trà thừa nhận hành vi làm trung gian cho việc làm giả các loại giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.như cáo trạng truy tố. Trà thừa nhận mình là người bỏ các văn bằng, chứng chỉ giả vào bì thư và dán, Dũng chỉ là người đi gửi cùng.

Về việc khi nhờ Dũng đi gửi các văn bằng, chứng chỉ, Trà có nói cho Dũng biết là gửi các văn bằng, chứng chỉ giả hay không thì Trà cho rằng ban đầu không nói. Sau đó, có nói nhưng Trà không nhớ là ngày nào.

Đáng chú ý, cùng một câu hỏi nhưng Trà trả lời khác nhau. Khi trả lời VKS, Trà cho rằng có nói cho Dũng biết, khoảng 1, 2 ngày sau thì bị bắt. Tuy nhiên, khi trả lời HĐXX Trà lại khai rằng ngay hôm bị bắt thì Dũng mới biết. Lý giải về việc tại sao trả lời không nhất quán, Trà cho rằng sự việc xảy ra đã lâu nên không nhớ. Khi HĐXX tiếp tục hỏi thì Trà khai Dũng biết khoảng 2 lần giao thì bị bắt.

Tại tòa, bị cáo Dũng (đang được tại ngoại) từ chối trả lời tất cả các câu hỏi của KSV. Lý do là Dũng từng 2 lần đề nghị thay đổi KSV vì không khách quan nhưng không được chấp nhận. KSV cho rằng nếu bị cáo không trả lời thì KSV dừng phần hỏi...

Trả lời HĐXX, Dũng cho rằng mình không hề biết các giấy tờ Trà nhờ đi gửi là văn bằng, chứng chỉ giả. Dũng khai rằng mỗi lần đi gửi Trà trả công 200 đến 300 ngàn đồng thì đi chứ không biết đó là giấy tờ giả. Đến khi bị công an bắt, đổ balo ra thì Dũng mới biết là giấy tờ giả.

Trong khi đó, cáo trạng thể hiện thể hiện ban đầu Dũng không biết. Khi đi được khoảng vài lần, Dũng hỏi Trà đi giao gì mà trả công nhiều vậy nhưng Trà không nói. Đến ngày 23-6-2019, Trà mới nói là văn bằng, chứng chỉ giả. Theo CQĐT, khi biết được sự việc, Dũng vẫn tiếp tục đi với Trà, đến ngày 24-6-2019 (chỉ một ngày sau) thì bị công an phát hiện. Vì vậy, CQĐT chuyển hồ sơ và VKSND quận 12 tiếp tục truy tố Dũng.

Vụ án này TAND quận 12 đã từng trả hồ sơ điều tra bổ sung 3 lần, trong đó có yêu cầu làm rõ Dũng có vai trò như thế nào, thực hiện công việc gì khi đồng phạm với Trà...

Điện thoại nhập kho vật chứng từ nhiều năm trước

Tại tòa, chủ tọa cho Dũng xem những hình ảnh mà CQĐT chụp từ màn hình zalo điện thoại của Dũng có hình ảnh, tin nhắn và có chữ ký xác nhận của Dũng.

Dũng cho rằng đây không phải hình ảnh zalo điện thoại của Dũng. Bởi khi bị bắt, công an đã kiểm tra điện thoại của Dũng nhưng không có tin nhắn, hình ảnh này Dũng. Nếu có thì đã bị bắt từ lâu và Dũng chỉ xài một số duy nhất của Viettel, tự nhiên nay xuất hiện thêm số Mobi mà Dũng không hề sử dụng. Theo Dũng, cán bộ ép ký nhận hình ảnh trong điện thoại của Dũng, không ký thì cán bộ điều tra đe dọa bắt giam nên Dũng phải ký.

Có mặt tại tòa, ông Nguyễn Thiện Xuân (công an quận 12) cho rằng quá trình làm việc đúng quy định, không có đe dọa như Dũng nói.

Luật sư của Dũng thì cho rằng cần xem xét chứng cứ là tin nhắn, hình ảnh trên zalo điện thoại của Dũng ở đâu mà có. Đây là chứng cứ quan trọng, hình ảnh này ở đâu trên zalo trong điện thoại mà CQĐT trích xuất để buộc tội Dũng.

Theo luật sư của Dũng, điện thoại này được nhập kho vật chứng công an quận 12 từ năm 2019, 4 năm sau (sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 3), lại xuất hiện các bản chụp hình ảnh từ điện thoại này với các hình ảnh được cho là trao đổi giữa Trà và Dũng. Ba điện thoại này, hiện ai đang quản lý mà trong hồ sơ không hề có lệnh xuất vật chứng. Và việc niêm phong, mở niêm phong không có lập biên bản, liệu chứng cứ này có khách quan?

HĐXX cho rằng cần xuất vật chứng là 3 chiếc điện thoại (2 điện thoại của Trà và 1 điện thoại của Dũng) nên tạm ngừng phiên tòa, phiên tòa sẽ được tiếp tục vào sáng ngày 17-6.