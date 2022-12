Nghi chồng đánh vợ đến chấn thương sọ não rồi đi báo là vợ bị tai nạn giao thông

(PLO)- Sáng đi uống rượu về đánh vợ đến chấn thương sọ não rồi báo cho cha vợ là do "bị tai nạn giao thông".

Chiều 31-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ Hoàng Văn Sáng (32 tuổi, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) để điều tra hành vi đánh vợ dẫn đến chấn thương nặng.

Trước đó, tối 26-12, chị NTL (29 tuổi, vợ của Sáng) bị thương rất nặng, được xe cứu thương chở đến bệnh viện cấp cứu. Sáng cũng gọi điện cho ông NHT (68 tuổi, là bố của chị L) báo vợ bị tai nạn nạn giao thông nặng, đang cấp cứu...

Ông T đến bệnh viện thăm, chăm con gái và khóc khi chứng kiến con bị thương quá nặng, nằm bất động. Ông T nghi ngờ các vết thương trên thân thể con gái là bị đánh chứ không thể đây là vụ tai nạn giao thông.

Thương con, ông T đã trình báo sự việc với công an.

Công an huyện Nghi Lộc đã cử tổ công tác tiến hành xác minh vụ việc đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo.

Khi bị triệu tập lên làm việc, Sáng không thừa nhận hành vi vũ phu đánh vợ của mình. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau hơn 12 tiếng đấu tranh, Sáng đã cúi đầu nhận khai nhận hành vi phạm tội.

Sáng khai tối 26-12, sau khi đi uống rượu về, vợ chồng có mâu thuẫn, do bực tức Sáng đã đánh đập, gây thương tích dẫn đến vợ bất tỉnh rồi loan tin vợ bị tai nạn giao thông.

Chị L đang nằm cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng bị chấn thương não, hôn mê.

Đ.LAM