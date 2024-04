Nghi con trai tấn công khiến cha ruột tử vong ở Hóc Môn 17/04/2024 19:16

Ngày 17-4, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Công an xã Tân Xuân lập hồ sơ vụ người đàn ông tử vong sau khi xô xát với con trai.

Trước đó, khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, người dân ở con hẻm trên đường Lê Thị Hà (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) nghe thấy người to tiếng tại căn nhà nên chạy tới.

Công an phong tỏa hiện trường, lấy lời khai điều tra vụ việc. Ảnh: LP

Người dân thấy người đàn ông tên LĐQ (hơn 50 tuổi) gục chết ở tầng trệt căn nhà, gần đó là người con trai con trai tên LAQ (chừng 20 tuổi, con ruột ông Q).

Công an xã Tân Xuân sau đó phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an huyện Hóc Môn đưa LAQ về trụ sở để lấy lời khai làm rõ.

Khu vực xảy ra vụ việc là con hẻm trên đường Lê Thị Hà. Ảnh: NT

Theo người dân, hai cha con ông Q sống ở căn nhà đã lâu. LAQ được cho là trong khi mâu thuẫn, xô xát với cha đã đánh khiến ông tử vong. LAQ cũng gọi điện thông báo vụ việc cho công an xã Tân Xuân.

Đến khoảng 15 giờ chiều, thi thể ông Q được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Hiện Công an xã Tân Xuân đang lập hồ sơ, bàn giao nghi can cho Công an huyện Hóc Môn điều tra theo thẩm quyền.