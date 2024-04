Ngôi sao AS Roma đột ngột ngã gục trên sân, trận đấu bị hủy 15/04/2024 09:46

(PLO)- Ngôi sao của CLB AS Roma Evan Ndicka đột ngột ngã gục trên sân, trận đấu ở Serie A phải hủy bỏ.

Trận đấu tại Serie A giữa AS Roma và Udinese vào cuối tuần qua trên sân Friuli đã bị hủy sau khi trung vệ Evan Ndicka của đội khách ngã gục trên sân trong hiệp hai và được đưa đến bệnh viện. Trận đấu dừng lại do lo ngại về tình trạng sức khỏe của trung vệ gốc Pháp.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tỉ số trận đấu trên sân Friuli đang là 1-1. AS Roma đã xác nhận rằng Evan Ndicka vẫn tỉnh táo. Roberto Pereyra ghi bàn mở tỉ số từ sớm cho chủ nhà Udinese. Đến phút 64, Romelu Lukaku ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách AS Roma.

Sau pha lập công của Lukaku, Evan Ndicka được nhìn thấy đang đưa tay ôm ngực và ngồi xuống sân. Nhân viên y tế ngay lập tức được gọi đến và tuyển thủ 24 tuổi người Bờ Biển Ngà này nhanh chóng được đưa ra sân bằng cáng. Trận đấu bị tạm dừng trong 15 phút trước khi có quyết định hủy trận đấu.

Cả hai đội được nhìn thấy đang nói chuyện với trọng tài Luca Pairetto. Ông Luca Pairetto nói với cầu thủ hai đội rằng, ông tôn trọng mong muốn của họ về việc tiếp tục thi đấu hay không. Theo tờ Corriere dello Sport (Ý), HLV của AS Roma, Daniele De Rossi, đã tập hợp các cầu thủ của mình thành một vòng tròn và nói với họ cũng như trọng tài Pairetto rằng Ndicka đã bị đau tim.

Trọng tài quyết định hủy trận đấu giữa AS Roma và Udinese tại Serie A sau khi Evan Ndicka đổ gục xuống sân. ẢNH: GETTY

Sau khi quyết định hủy bỏ trận đấu được thông báo tới khán giả trên sân Friuli, cả hai nhóm người hâm mộ đã vỗ tay tán thưởng. Evan Ndicka, 24 tuổi hiện đã tỉnh táo sau khi được đưa đến bệnh viện ở thành phố Udine.

Phần còn lại của trận đấu có thể thi đấu vào tối thứ Hai, nếu AS Roma quyết định ở lại Udine vào tối Chủ nhật. Nếu không, có khả năng khoảng 16 phút cuối cùng của trận đấu ở Serie A của hai đội sẽ diễn ra vào một ngày sau đó, thay vì toàn bộ trận đấu.

Khoảng ba giờ sau khi Evan Ndicka ngã xuống, AS Roma cập nhật cho người hâm mộ trên nền tảng mạng xã hội X/Twitter bằng cách xác nhận: "Cả đội đã đến thăm Evan Ndicka tại bệnh viện. Evan đã cảm thấy tốt hơn và tinh thần tốt. Cậu ấy sẽ ở lại bệnh viện thêm thời gian nữa. Forza Evan!".

Evan Ndicka gia nhập AS Roma vào mùa hè năm ngoái dưới dạng chuyển nhượng tự do sau 5 mùa giải anh thi đấu cho đội bóng thuộc Bundesliga Eintracht Frankfurt. Hậu vệ này thuận chân trái, sinh ra ở Paris, từng chơi cho câu lạc bộ Auxerre của Pháp.

Với việc AS Roma đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Serie A, HLV De Rossi đã thực hiện một số thay đổi lớn trong đội hình xuất phát cho chuyến làm khách gặp Udinese, khi Ndicka trở lại đội sau khi bỏ lỡ hai trận đấu gần nhất của Giallorossi trên mọi đấu trường.

AS Roma thông báo tình hình của Evan Ndicka kèm bức ảnh anh vẫn ổn. ẢNH: TWITTER AS ROMA

HLV De Rossi của AS Roma nói trước trận đấu: “Paulo Dybala và Lorenzo Pellegrini vẫn có thể thi đấu mặc dù tôi đã quyết định cho Dybala ngồi dự bị. Mặt khác, Pellegrini có một vấn đề nhỏ cần được giải quyết. Các lựa chọn khác hơi bị ép buộc bởi hoàn cảnh. Chúng tôi sẽ phải cẩn thận với Udinese và những tình huống cố định của họ. Hôm nay chúng tôi có một trận đấu khó khăn và chúng ta phải cẩn thận”.

Vào thứ sáu tuần trước, AS Roma đã đánh bại AC Milan với tỷ số 1-0 trên sân khách trong trận lượt đi vòng tứ kết Europa League. AS Roma tiếp nối chiến thắng 1-0 cuối tuần trước trước đối thủ truyền kiếp cùng TP Lazio, thúc đẩy hy vọng của De Rossi và các cầu thủ đội chủ sân Olimpico hi vọng về một suất dự Champions League mùa tới.