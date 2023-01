Ngôi sao Bồ Đào Nha và những quả ‘bom xịt’ ở Chelsea

(PLO)- Joao Felix đã đến Chelsea theo dạng cho mượn cho đến cuối mùa giải với nhiệm vụ giải quyết các vấn đề trước mắt của CLB, nhưng không chắc ngôi sao Bồ Đào Nha thành công.

Đội bóng của HLV Graham Potter chỉ ghi được 20 bàn trong 17 trận đấu ở giải Premier League cho đến nay, khiến họ trở thành đội ghi bàn ít nhất ở nửa trên bảng xếp hạng. Đó là một sự thật thảm khốc, và cũng là lý do khiến The Blues tụt xuống vị trí thứ 10 khi đã kém 10 điểm so với tốp 4.

Trận chung kết lý tưởng (PLO)- Năm ngoái, thầy trò HLV Park Hang-seo từng bị Thái Lan biến thành cựu vô địch AFF Cup và cuộc tái đấu ở hai loạt trận chung kết như trong mơ giữa hai đội mạnh nhất Đông Nam Á.

Trong 12 năm qua, Chelsea đã chi rất nhiều tiền cho các tiền đạo hầu như là dành cho giải pháp ngắn hạn mà không phải nhắm đến những thành công lâu dài. Nhưng rất ít người rời Stamford Bridge với danh tiếng được nâng cao.

Felix là cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất trong lịch sử khi đã gia nhập Atletico Madrid với giá 113 triệu bảng vào năm 2019. Kể từ đó, anh đã cho thấy tiềm năng của mình nhưng hiếm khi ra sân và thi đấu một cách nhất quán. Vậy liệu Felix có phải là người cung cấp những bàn thắng mà Chelsea cần để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng hay không.

Các bản hợp đồng chuyển đến Chelsea kể từ năm 2011 cho thấy không phải lúc nào họ cũng thành công

2011 - Fernando Torres từ Liverpool với giá 50 triệu bảng

Động thái gây tranh cãi này diễn ra vào ngày cuối cùng của năm 2011 và giống như là một món hời lớn cho Chelsea. Trong ba năm rưỡi ở Liverpool, Fernando Torres đã khẳng định mình là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, đồng thời giành chức vô địch World Cup và Euro cùng Tây Ban Nha.

Việc ký hợp đồng với Torres lúc đó 26 tuổi, được cho là đang ở đỉnh cao phong độ, dường như là một bước đi thiên tài của Chelsea. Nhưng tiếc thay, sự nghiệp ở Chelsea của Torres chưa bao giờ khởi sắc, với 45 bàn thắng sau 172 lần ra sân cho thấy một điều quá tệ hại. Tất nhiên, có một khoảnh khắc đáng nhớ của anh ở Nou Camp khi Torres đã lừa qua Victor Valdes và đệm bóng vào lưới trống để đưa Chelsea vào chung kết Champions League năm 2012.

Nhưng có lẽ Torres chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng. Anh được cho AC Milan mượn vào tháng 8-2014 và gia nhập gã khổng lồ nước Ý theo một hợp đồng vĩnh viễn vào cuối mùa giải đó.

2013 - Samuel Eto'o từ Anzhi Makhachkala miễn phí

Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi chuyển đến Stamford Bridge khi đã 32 tuổi, và Chelsea hoàn toàn biết rằng họ đang có Samuel Eto'o ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. Anh đã không thi đấu ở cấp độ cao nhất trong một thời gian, sau hai năm trước đó ở Nga, nhưng Chelsea vẫn mua Eto'o bằng cách đồng ý trả mức lương 7 triệu bảng một năm, với hy vọng anh sẽ ghi các bàn thắng để đưa họ vào cuộc tranh giành danh hiệu.

Trong mùa giải duy nhất, Eto'o đã ghi được 12 bàn thắng, với 9 bàn ở giải Premier League. Điểm nổi bật trong chiến dịch của Eto’o là ghi một hat trick trong chiến thắng 3-1 trước Manchester United. Anh cũng bắt chước một cách hài hước một người đàn ông chống gậy sau khi ghi bàn vào lưới Tottenham để đáp lại việc Jose Mourinho coi anh ta như một lão già trước trận đấu.

Tuy nhiên, Chelsea cuối cùng đã thất bại trong cuộc tranh giành danh hiệu của họ, khi chỉ đứng thứ 3 sau Manchester City và Liverpool. Hợp đồng của Eto'o không được gia hạn và anh chuyển đến Everton vào tháng 8-2014.

2014 - Diego Costa từ Atletico Madrid với giá 32 triệu bảng

Diego Costa đã dẫn dắt Atletico đến vinh quang La Liga vào năm 2014 và Mourinho cần thêm hỏa lực để đưa đội bóng của ông đến chức vô địch Premier League. Costa lập tức thành công tại Chelsea khi liên tục bắt nạt các hậu vệ đối phương và anh đã ghi 20 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên ở Anh để giúp Chelsea giành chức vô địch đầu tiên sau 5 năm.

Diego Costa đã bớt đi sự sắc bén một chút trong mùa giải thứ hai, khi mọi thứ trở nên tồi tệ vào cuối triều đại của Mourinho, nhưng sau đó anh đã lại được trẻ hóa dưới thời HLV Antonio Conte. Một lần nữa, anh chạm mốc 20 bàn thắng trong mùa giải 2016-2017 khi The Blues vượt qua Tottenham để giành chức vô địch lần thứ 6 trong kỷ nguyên Premier League.

Costa đã bị Conte cắt hợp đồng trong vài tháng cuối cùng trước khi anh trở lại Atletico vào tháng 1-2018, nhưng anh sẽ luôn được người hâm mộ Chelsea nhớ đến một cách trìu mến vì đã đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn cực kỳ thành công của CLB.

2015 - Falcao từ Monaco theo dạng cho mượn

Falcao được công nhận là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất hành tinh trong thời gian thi đấu cho Porto và Atletico. Nhưng chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào tháng 1-2014 khiến anh phải vật lộn với con đường dài trở lại đỉnh cao.

Manchester United đã đánh cược vào Falcao cuối năm đó nhưng anh chỉ ghi được 4 bàn sau 29 lần thi đấu cho CLB chủ sân Old Trafford. Bất chấp thành tích đáng thất vọng này, Chelsea quyết định nắm lấy cơ hội của họ và mang anh ấy về dưới dạng cho mượn từ Monaco.

Tuy nhiên, Falcao chỉ chơi ở vị trí dự bị cho Costa, và bị giới hạn 12 lần ra sân trong mùa giải duy nhất của anh ở CLB, chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn. Chelsea kết thúc ở vị trí thứ 10, kém đội vô địch Leicester 31 điểm, và Falcao được gửi trở lại Monaco vào cuối mùa giải.

2020 - Timo Werner từ RB Leipzig với giá 53 triệu bảng

Timo Werner đã ghi 34 bàn thắng trên mọi đấu trường cho RB Leipzig trong mùa giải 2019-2020, và khi lệnh cấm chuyển nhượng của Chelsea được dỡ bỏ, anh là cầu thủ mà The Blues ngay lập tức nhắm đến.

Tuyển thủ Đức có rất nhiều cơ hội thể hiện dưới thời HLV Frank Lampard, nhưng chỉ ghi được 6 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên, trong khi liên tục có những bàn thắng bị hủy vì lỗi việt vị. Werner không còn sự bình tĩnh trước mùa giải thứ hai và có một số bối rối về việc liệu anh nên đá tiền đạo hay từ cánh trái.

HLV Thomas Tuchel đã thử cả hai phương án nhưng đều vô ích khi Werner chỉ ghi được 4 bàn vào lưới tại Premier League 2021-2022. Rõ ràng là bản hợp đồng này đã không hiệu quả, và Chelsea bán ngay Werner trở lại Leipzig với giá 25 triệu bảng vào tháng 8.

2020 - Kai Havertz từ Bayer Leverkusen với giá 89 triệu bảng

Có rất nhiều sự phấn khích khi Kai Havertz gia nhập từ Bayer Leverkusen với giá 89 triệu bảng hai năm rưỡi trước. Đó là một khoản phí quá đắt, nhưng Havertz hoàn toàn có thể đáp ứng được kỳ vọng.

Một trong những điểm mạnh chính của Havertz khi gia nhập Chelsea là sự linh hoạt của anh, với việc cầu thủ người Đức có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trong số ba suất đá trên hàng công hoặc ở vị trí tiền vệ tấn công.

Cầu thủ 23 tuổi này chỉ ghi 28 bàn thắng sau 116 trận đấu, nhưng vẫn tỏa sáng với những bàn thắng quan trọng. Chính pha lập công của Havertz đã giúp Chelsea giành chức vô địch Champions League vào năm 2021 và anh cũng đã ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu khi The Blues vô địch Club World Cup vào năm sau.

Những bàn thắng này đã giúp Kai có thêm thời gian, với những người hâm mộ nhận thức được rằng anh có thể tạo ra những khoảnh khắc quan trọng. Tuy nhiên, Havertz đã liên tục thất bại, và người ta vẫn chưa biết liệu anh có bao giờ trở thành nhân vật chính đưa Chelsea tiến lên hay không.

2021 - Romelu Lukaku từ Inter Milan với giá 98 triệu bảng

Đây được cho là bản hợp đồng có thể đưa Chelsea trở lại đỉnh cao. Sau khi giành chức vô địch Champions League, bước hợp lý tiếp theo là thách thức danh hiệu. Romelu Lukaku đã đến với mức phí kỷ lục 98 triệu bảng của CLB sau khi dẫn dắt Inter Milan giành scudetto chỉ vài tháng trước đó.

Sau khi dính chấn thương vào đầu mùa giải, HLV Tuchel sau đó miễn cưỡng tung Lukaku trở lại đội hình xuất phát, điều đó vô hình chung đã gây ra xích mích giữa hai người.

Lukaku đã trả lời phỏng vấn Sky Italia và chỉ trích lối chơi của Tuchel. Đáng chú ý, điều đó không chấm dứt sự nghiệp ở Chelsea của Lukaku khi anh được chào đón trở lại đội sau lời xin lỗi, nhưng anh không thể dẫn dắt hàng công một cách hiệu quả.

Sau nhiều tháng ve vãn trở lại Inter, cuối cùng chân sút người Bỉ đã được gửi trở lại San Siro vào mùa hè năm ngoái theo dạng cho mượn. Nhưng chấn thương và sa sút phong độ đã khiến mùa giải thứ hai của anh bị hỏng ở Inter, trong mùa giải tới, khi cả Chelsea và Inter đều không muốn đáp ứng mức lương ngất ngưởng của anh.

Thay cho lời kết

Nhìn vào danh sách mua tiền đạo trong suốt 11 năm qua, chỉ có thể coi Costa là thành công vang dội. Đấy là một bản cáo trạng đáng báo động với hoạt động chuyển nhượng của Chelsea khi mang về những cầu thủ tấn công.

Giờ đây, áp lực đang đè nặng lên vai Felix và anh bị xem là không đến đúng thời điểm hoàn hảo, khi Chelsea đang có phong độ rất tệ. Tìm một vai trò cụ thể cho Felix sẽ rất quan trọng, và không nên phân vân như trường hợp của Havertz, Sterling và Aubameyang đều bị đảo lộn giữa các vị trí.

'Mbappe còn trẻ con và rất dễ tự ái' (PLO)- Cựu cầu thủ Paris Saint-Germain (PSG) Jerome Rothen tin rằng HLV trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps sẽ không chọn Kylian Mbappe làm thủ quân tiếp theo của đội.

MINH KHÁNH