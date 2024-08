Ngư dân bắt gặp cá voi săn mồi trên biển Phú Yên 03/08/2024 12:05

(PLO)- Có ít nhất hai con cá voi nổi lên mặt nước săn mồi ở vùng biển thuộc xã xã An Ninh Đông, huyện Tuy An được ngư dân quay lại.

Ngày 3-8, anh Ngô Văn Duy (20 tuổi, ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cho biết khoảng 6 giờ cùng ngày khi đang di chuyển trên tàu đánh thủy sản gần bờ tại vùng biển ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An đã bắt gặp đàn cá voi đang săn mồi.

Theo anh Duy, có ít nhất hai con con cá voi đang săn mồi ở vùng biển cách danh thắng Gành Đá Đĩa khoảng 1 hải lý. Mỗi con cá voi có chiều dài hơn 10 m, lúc nhìn gần thấy rất lớn.

Cảnh cá voi săn mồi trên biển gần danh thắng Gành Đá Đĩa. Ảnh: HH

Nhận tin báo có cá voi săn mồi trên biển, lực lượng biên phòng Đồn biên phòng An Hải đã đến hiện trường để tuyên truyền người dân tránh lại gần quay phim, chụp ảnh, gây tác động đến môi trường sinh sống loài cá này.

Thời gian gần đây, cá voi liên tục xuất hiện ở vùng biển tỉnh Phú Yên. Lãnh đạo Chi cục thủy sản tỉnh Phú Yên nhận định nguyên nhân cá voi xuất hiện liên tục có yếu tố do vùng nước ven biển của địa phương đang có môi trường khá tốt, thuận lợi cho loài này sinh sống, săn mồi.

Ngoài ra, cũng có thể vì những vùng biển mà cá voi trú ẩn từ trước bị biến động do bão hoặc sự cố môi trường nên cá voi di cư đến vùng biển ở Phú Yên như thời gian vừa qua.