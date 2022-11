Người bắn 7 phát súng vào tiệc cưới đã ra đầu thú, giao nộp súng

(PLO)- Khi nghe em ruột bị đánh gây thương tích, Phương đã bắn 7 phát súng khiến những người trong tiệc cưới bỏ chạy tán loạn.

Ngày 15-11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, đã làm rõ vụ nhóm đòi nợ bắn 7 phát súng vào tiệc cưới xảy ra đêm 12-11.

Người nổ súng là Nguyễn Phi Phương (30 tuổi, ngụ thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp khẩu súng ngắn màu đen loại súng rulô, có ghi chữ SMITT & WESSON, sản xuất tại Trung Quốc.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 21 giờ 28 đêm thứ bảy 12-11, gia đình anh Nguyễn Bá T (32 tuổi, ngụ Sông Phan, Hàm Tân) đang tổ chức tiệc nhóm họ để hôm sau đám cưới thì có bốn thanh niên đi trên một ô tô xuống xe yêu cầu tắt nhạc.

Nhóm này yêu cầu anh T phải trả khoản nợ nếu không đám cưới sẽ bị ngăn chặn. Sau đó hai bên xảy ra xô xát, ẩu đả và bốn thanh niên đều bị thương tích.

Khoảng gần 30 phút sau, nhóm thanh niên này quay lại và một thanh niên cầm súng ngắn bắn ít nhất bảy phát súng vào nhà nhưng rất may những người trong tiệc cưới đã kịp thời chạy về phía sau nên không có bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Hàm Tân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận và Công an huyện Hàm Thuận Nam tập trung truy xét.

Ngoài Nguyễn Phi Phương đến đầu thú, giao nộp súng, Nguyễn Phi Lâm (em ruột Phương), Hồ Tuấn Phát và Lê Chí Phương đều đã đến Cơ quan điều tra làm việc và khai nhận toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra.

Bước đầu xác định, anh Nguyễn Bá T có nợ Nguyễn Nhật Triều (trú thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam) khoảng 280 triệu đồng nhưng Tỉnh bỏ trốn khỏi địa phương nhiều năm không trả.

Ngày 12-11, biết tin Tỉnh về nhà để tổ chức đám cưới, Triều đã báo cho nhóm thanh niên đến nhà Tỉnh đòi nợ giúp.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Lâm cùng Phương, Phát, và “Cô Nhi” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến nhà Tỉnh để đòi nợ cho Triều. Tại đây, Tỉnh và gia đình đang tổ chức tiệc nhóm họ nên xảy ra xô xát giữa những người trong tiệc cưới và nhóm thanh niên đòi nợ khiến bốn thanh niên bị thương.

Trong đó, Lâm bị đánh bất tỉnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Chứng kiến vụ việc, một người thân của Lâm gọi điện thoại báo tin cho Nguyễn Phi Phương (anh ruột Lâm).

Phương lên taxi chạy tới, khi đi mang theo một khẩu súng ngắn màu đen và 12 viên đạn, trong đó có 6 viên đã cho vào ổ tiếp đạn.

Khi đến tiệc nhóm họ, Phương xuống xe lấy súng ra bắn 3 viên đạn, 2 viên hướng lên trời, 1 viên hướng xuống đất. Nghe tiếng súng, những người dự tiệc bỏ chạy tán loạn.

Lúc này Phương hướng thẳng súng vào cửa chính của nhà T bắn thêm 3 viên đạn. Tất cả số đạn bắn ra đều không gây thương tích cho ai.

Hết đạn, Phương tiếp tục nạp đạn vào súng thì được mọi người can ngăn. Trên đường về, Phương vứt bỏ số đạn còn lại, súng đem giấu rồi đến bệnh viện thăm em ruột đang cấp cứu.

Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã thu giữ được 5 vỏ đạn, 2 viên đạn chưa sử dụng...

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân đang khẩn trương truy xét những người liên quan.

