Người đâm chết thanh niên hát karaoke lãnh án chung thân

(PLO)- Với bị can đã chết, CQĐT sẽ đình chỉ điều tra đối với bị can đó; khi đã làm rõ được tất cả vấn đề và xác định được chỉ mình bị can (đã chết) thực hiện hành vi phạm tội thì CQĐT đình chỉ điều tra vụ án.