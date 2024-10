Người dân hào hứng trải nghiệm mạng 5G đầu tiên tại Việt Nam 15/10/2024 15:00

Sau 4 năm thí điểm, sáng ngày 15-10, Viettel đã chính thức khai trương dịch vụ 5G thương mại cho người dùng. Đây cũng là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam công bố thương mại dịch vụ này.

Có mặt tại tòa nhà Viettel (quận 10, TP.HCM) từ rất sớm, chị Thanh Huyền, một người dân, đã trải nghiệm mạng 5G miễn phí để lướt YouTube, Facebook...

Sau khi thử nghiệm và lắng nghe giải thích, chị Huyền quyết định mua gói cước 5G với giá 135.000 đồng/tháng, và sở hữu 4 GB tốc độ cao 5G mỗi ngày.

Người dân hào hứng trải nghiệm mạng 5G Viettel tại TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Mạng 5G chính thức thương mại

Tương tự chị Huyền, anh Thanh Cường (quận 1, TP.HCM) cũng cho biết anh đã và đang trải nghiệm mạng 5G của nhà mạng Viettel lẫn VinaPhone trong vài ngày nay.

“Đường truyền nhanh, có thời điểm đạt gần 900 Mbps, lướt web hay xem phim, nhất là chơi game đều thuận tiện”- anh Cường hồ hởi nói.

Trao đổi với PLO, đại diện nhà mạng Viettel cho biết, chỉ sau 6 tháng nhận giấy phép sử dụng tần số 2.600 MHz, tới nay mạng 5G của Viettel đã có hơn 6.500 trạm BTS, phủ sóng 100% thủ phủ của 63/63 tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, khu du lịch, cảng biển, sân bay, bệnh viện, đại học.

Theo đó, mạng 5G có thể đạt tốc độ từ 700 Mbps - 1 Gbps, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0. Đơn vị này cũng cho biết hiện mạng 5G Viettel đã triển khai đồng thời 5G trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone).

Tốc độ download mạng 5G thỉnh thoảng lên gần 900 Mbps. Ảnh: MINH HOÀNG

Hiện nhà mạng này đang cung cấp 11 gói trả trước và 8 gói trả sau dành cho 5G. Giá các gói cước 5G dao động từ 135.000 đồng/tháng đến 2 triệu đồng/tháng, tùy gói dung lượng và thuê bao thuộc trả trước hoặc trả sau.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, Viettel cũng công bố hơn 130 user cases là các ứng dụng và giải pháp dành cho các tổ chức thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, smart city, giao thông vận tải và Logistics, nông nghiệp, y tế, giáo dục, năng lượng. Các giải pháp này được “may đo” theo từng nhu cầu riêng, tích hợp các công nghệ Cloud, AI, IoT trên nền 5G với khả năng kết nối với mật độ cực lớn.

Hướng đến “mỗi người dân sở hữu một smartphone siêu tốc độ, siêu kết nối"

Ông Cao Anh Sơn, Tổng Giám đốc Viettel Telecom cho biết: “Nếu như với 2G khát vọng của chúng tôi là “mỗi người dân sở hữu một di động”; 4G là “mỗi người dân sở hữu một smartphone” thì 5G sẽ hướng đến “mỗi người dân sở hữu một smartphone siêu tốc độ, siêu kết nối”, ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề lớn của xã hội, góp phần xây dựng xã hội số, kỉ nguyên thông minh tại Việt Nam”.

Không chỉ nhà mạng Viettel, trong sáng ngày 15, nhiều người sử dụng thuê bao của nhà mạng VinaPhone cũng nhận được tin nhắn thông báo thuê bao nằm trong khu vực đã có sóng 5G và mời tham gia trải nghiệm dịch vụ miễn phí.

Đại diện nhà mạng VinaPhone cũng cho biết, từ ngày 13-10 đến ngày 15-11, các khách hàng của VinaPhone đã có máy điện thoại 5G sẽ được tham gia chương trình trải nghiệm 5G siêu tốc miễn phí với 50 GB data, sử dụng trong 30 ngày.

“Theo kế hoạch, đến hết năm 2024, VNPT sẽ hoàn thành lắp đặt trên 3.000 trạm phát sóng VinaPhone 5G nhằm đảm bảo phủ sóng mạnh mẽ, ổn định và liên tục, đặc biệt tại các khu vực đô thị và trung tâm kinh tế lớn trên toàn quốc” - đại diện Tập đoàn VNPT nói.

Riêng đối với nhà mạng MobiFone, thông tin từ đơn vị này cho biết, sẽ sớm triển khai dịch vụ 5G vào tháng 11-2024 tới đây.

Tại hội nghị thượng đỉnh “5G Beyond Growth - Bứt phá tăng trưởng cùng 5G” mới đây, ông Li Peng, Phó Chủ tịch cấp cao của Huawei nhấn mạnh, sở hữu mạng chất lượng cao sẽ là nền tảng của thành công trong kinh doanh. “Sau 5 năm kể từ khi bắt đầu thương mại hóa vào năm 2019, đã có hơn 1,5 tỉ người dùng sử dụng mạng 5G, trong khi 4G phải mất 9 năm để biến điều này thành hiện thực. Hiện tại, 20% thuê bao di động trên thế giới đang sử dụng 5G, tạo ra 30% tổng lưu lượng truy cập di động và đóng góp tới 40% doanh thu dịch vụ di động. Bên cạnh đó, 5.5G sẽ tiếp tục trên đà thương mại hóa vào năm 2024, và khi 5.5G, AI và Cloud kết hợp với nhau, các nhà mạng có thể khai phá tiềm năng của những ứng dụng mới”- ông Li Peng bày tỏ hi vọng.

Nhiều kỳ vọng vào mạng 5G

Với việc thương mại hóa mạng 5G trong sáng 15-10 của nhà mạng Viettel, Việt Nam đã chính thức cùng hơn 140 nước khác trên thế giới bước vào kỷ nguyên của 5G. Công nghệ này được kỳ vọng là thúc đẩy phát triển hạ tầng số, cũng như doanh thu cho doanh nghiệp và nhà mạng.

Đại diện nhà mạng Viettel cho rằng, công nghệ 5G sẽ mở ra các dịch vụ mới phục vụ con người, kết nối con người, kết nối vạn vật đồng thời tạo ra các công cụ, nền tảng để xã hội cùng phát triển.

5G có tốc độ nhanh, kì vọng sẽ hỗ trợ phát triển xã hội số và kinh tế số tốt hơn. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong khi VinaPhone kỳ vọng, 5G sẽ mở ra cơ hội mang đến nhiều ứng dụng tự động hóa, giám sát/điều khiển tự động và quản trị thông minh cho các doanh nghiệp, nhà máy, cảng biển, các ứng dụng y tế, giáo dục từ xa... tại Việt Nam.

Tương tự, với MobiFone, tuy chưa triển khai mạng 5G nhưng đơn vị kỳ vọng công nghệ này sẽ mang đến cho khách hàng cá nhân, tổ chức các dịch vụ chất lượng với trải nghiệm khác biệt như: Online Gaming; Smart port, Smart Factory; Hệ sinh thái giáo dục MobiEdu, nông nghiệp số, dịch vụ livestream, nhà máy thông minh…

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ericsson Việt Nam cũng nhìn nhận 5G sẽ đóng vai trò quan trọng để Việt Nam thúc đẩy hạ tầng số, thúc đẩy công nghiệp 4.0, từ đó thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam nói chung.

Đặc biệt, hạ tầng mạng 5G dùng riêng sẽ cho phép các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và giảm chi phí, đồng thời mang lại cơ hội doanh thu mới cho các nhà mạng viễn thông.

"5G sẽ là công cụ quan trọng để Việt Nam đạt được mục tiêu xây dựng nền kinh tế số, dự kiến sẽ đóng góp 20% GDP của đất nước vào năm 2025", bà Rita Mokbel nhận định.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Minh, chủ một cửa hàng kinh doanh thiết bị công nghệ tại Tân Bình, TP.HCM kỳ vọng, với ưu điểm đường truyền và độ trễ, mạng 5G sẽ giúp cải thiện chất lượng các phiên livestream, đặc biệt là khi gặp sự cố về điện, hoặc khi gặp mưa lũ bị hư hỏng đường truyền WiFi...

Dù vậy, anh Minh cũng cho biết, ở góc độ người dùng cá nhân khi có mạng lưới WiFi đủ mạnh, thì mạng 5G hiện chưa thực sự cần thiết, nhất khi họ chỉ có nhu cầu xem phim nghe nhạc hay gửi email, hay lướt Facebook, TikTok…