Người dân mong chờ sự đồng bộ khi thu phí BOT

Sau nhiều “lùm xùm” về tính minh bạch đối với doanh thu ở các trạm BOT, hệ thống thu phí không dừng (ETC) được xem là công cụ hữu hiệu để cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt được chính xác nhất số tiền tại các trạm BOT. Do đó, khi Bộ GTVT yêu cầu tất cả trạm BOT phải lắp đặt hệ thống ETC, người dân rất ủng hộ.

Việc triển khai hệ thống ETC ban đầu gặp rất nhiều khó khăn khi cơ chế chính sách còn một số bất cập như thẻ thu phí không dừng chưa liên kết được với ngân hàng để tạo thuận lợi cho người dân.

Đặc biệt, trong hợp đồng giữa cơ quan nhà nước và chủ đầu tư thiếu các điều khoản về việc lắp đặt hệ thống ETC nên hai bên phải đàm phán ký thêm “phụ lục hợp đồng” bằng những cuộc họp vì nhà đầu tư đưa ra quá nhiều yêu cầu… Cuối cùng, Chính phủ cũng đã chỉ đạo và đưa ra các hướng tháo gỡ.

Khó khăn trong việc triển khai hệ thống ETC tưởng chừng như đã qua nhưng đến nay, việc mở rộng làn ETC tại các trạm vẫn ì ạch. Nguyên nhân một phần đến từ việc chủ đầu tư không muốn đầu tư thêm hệ thống ETC vì tốn kém, do phải trích lại phí cho đơn vị thu 2%-7% doanh thu tùy thuộc lưu lượng xe và chi phí đầu tư.

Cạnh đó, nhiều người vẫn giữ thói quen sử dụng tiền mặt, xe chưa dán thẻ vẫn đi vào làn ETC gây ùn tắc. Đặc biệt, tình trạng lỗi thẻ không dừng thời gian đầu xảy ra khá phổ biến, từ đó hạn chế người dân sử dụng dịch vụ này.

Một trong những nguyên nhân khác là do vẫn còn nhiều dự án chưa triển khai thu phí không dừng. Cụ thể là các dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, khai thác. Đây là doanh nghiệp quản lý năm đường cao tốc nhưng đến nay việc triển khai thu phí không dừng lại rất chậm chạp.

Những ngày lễ, tết, các xe xếp hàng dài trên cao tốc để chờ qua trạm khiến người dân có cái nhìn cao tốc đang dần trở thành “thấp tốc”. Tất nhiên, ùn ứ xuất phát từ nhiều nguyên nhân và một trong các nguyên nhân không thể phủ nhận là việc thu phí thủ công.

Để tiến tới các trạm thu phí không còn barie, Bộ GTVT đã quyết liệt hơn với từng nhà đầu tư, kiên quyết dừng thu phí đối với các dự án chậm mở rộng làn ETC. Việc này không chỉ xóa được cảnh người dân phải xếp hàng dài ở các trạm thu phí trong các dịp lễ, tết mà hơn hết là sự rõ ràng, minh bạch trong thu phí…

Nhiều người dân thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Xe của tôi đã dán thẻ Etag nhưng khi qua trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn phải trả tiền mặt”. Điều này cho thấy người dân đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ với mong muốn tiện lợi hơn khi lưu thông trên đường. Người dân rất cần động thái mạnh mẽ, quyết liệt hơn của cơ quan chức năng.

Đến nay Chính phủ, Bộ GTVT đã có “tối hậu thư” cho VEC cũng như các nhà đầu tư dự án BOT phải thực hiện triển khai thu phí không dừng theo đúng tiến độ. Một tin vui nữa cho người dân khi VEC khẳng định đến tháng 8 tới đây, đơn vị này sẽ triển khai thu phí công dừng theo công nghệ mới để đồng bộ toàn bộ hệ thống trên cả nước.

Với tất cả động thái của Chính phủ, cơ quan chức năng, trong thời gian tới, người dân rất kỳ vọng vào sự khởi sắc của các dịch BOT, trong đó có hệ thống ETC.