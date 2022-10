Người đàn ông 60 tuổi nghi nhiều lần xâm hại bé gái 9 tuổi

(PLO)- Tại cơ quan điều tra, kẻ thực hiện hành vi đồi bại đã thừa nhận 3 lần xâm hại bé gái đáng tuổi cháu mình.

Ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Quân (60 tuổi) ngụ xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo đó, Nguyễn Văn Quân bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, một bé gái (9 tuổi) là hàng xóm, thường qua quán tạp hoá của Nguyễn Văn Quân cạnh đó để mua bánh kẹo. Lợi dụng vắng người, Quân đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu.

Lần mới nhất, khi Quân chuẩn bị thực hiện hành vi thú tính thì có người phát hiện. Sau đó được gia đình động viên, bé gái đã khóc và kể lại với gia đình.

Bước đầu, Quân khai nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái nói trên 3 lần. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra làm rõ.

PN