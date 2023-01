Người đàn ông bị nam thanh niên tấn công trong phòng tắm, tử vong

(PLO)- Nạn nhân đang tắm trong phòng tắm ở nhà riêng bất ngờ bị một thanh niên dùng dao tấn công liên tiếp, tử vong tại bệnh viện.

Ngày 14-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tử thi và đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng xảy ra tại thị xã La Gi.

Chiều 13-1, anh TVN (36 tuổi, trú phường Phước Hội, thị xã La Gi) đang tắm trong phòng tại nhà thì bất ngờ bị một thanh niên xông vào dùng dao tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Người nhà và hàng xóm nghe tiếng la đã khống chế, bắt giữ được thanh niên gây án và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân TVN đã tử vong lúc 4g sáng nay (14-1) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Riêng thanh niên bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Minh Vương (26 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, tạm trú phường Tân An, thị xã La Gi) là người quen của nạn nhân. Bước đầu xác định, động cơ gây án của hung thủ là do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

PN