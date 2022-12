Người đốt xe máy và phóng hỏa nhà cha, mẹ: Bị bệnh tâm thần

(PLO)- Do nghi phạm bị bệnh tâm thần nên cơ quan chức năng đã đưa đi cơ sở y tế để chữa trị.

Chiều 24-12, cơ quan chức năng cùng người thân đã đưa anh Nguyễn Viết Hùng (36 tuổi, trú thôn Lâm Phú Thịnh, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đi bệnh viện để chữa bệnh tâm thần.

Trước đó, chiều 23-12, do mẫu thuẫn trong gia đình, Hùng đưa xe máy đến thôn Tân Trù (xã Xuân Liên) châm lửa đốt. Lửa cháy thiêu rụi chiếc xe máy.

Đến sáng 24-12, Hùng lại phóng hỏa đốt nhà cha, mẹ ruột. Người thân trong gia đình hốt hoảng chạy, kêu cứu.

Khói lửa bốc lên, người dân ở gần đó chạy đến dùng các phương tiện cố gắng chữa cháy. Tuy nhiên, nhiều tài sản, đồ dùng của bố mẹ Hùng đã bị cháy hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thương vong về người.

Công an huyện Nghi Xuân đã vào cuộc điều tra vụ việc trên. Theo cơ quan công an, Hùng bị bệnh tâm thần và thuộc diện địa phương quản lý. Do đó công an và chính quyền địa phương cùng người thân đã đưa Hùng đến bệnh viện để chữa trị.

Đ.LAM