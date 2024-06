Người mua vàng hết lời 19/06/2024 09:56

Giá vàng thế giới hôm nay 19-6, lao dốc xuống 2.307 USD/ounce, tương đương 71,5 triệu đồng/lượng.

Theo Gold Price, người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lỗ đến 125 USD/ounce, tương đương 3,9 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng giảm do thị trường vẫn đang nhìn thấy lạm phát chưa thể sớm hạ nhiệt do doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 5 vẫn cao hơn 0,1% so với tháng 4.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) từng tuyên bố, chỉ khi nào nhìn thấy lạm phát giảm một cách ổn định về mục tiêu 2% thì mới cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn có thể vững vàng trong thời gian tới. Nguyên nhân, người mua vàng trên toàn cầu vẫn tăng tốc chuyển dòng tiền vào vàng thay vì đô la Mỹ.

Báo cáo mới đây của Hội đồng vàng thế giới (WGC) cho biết, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vẫn có động cơ nắm giữ vàng vì vàng được coi là kho dự trữ giá trị và phòng ngừa lạm phát dài hạn, cũng như vàng đem lại hiệu suất tốt trong thời kỳ khủng hoảng. Xem đây là một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư hiệu quả, không có rủi ro vỡ nợ.

Giá vàng SJC hôm nay 19-6 hiện đang bán ra thị trường là 76,98 triệu đồng/lượng.