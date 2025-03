'Lần mò' đi mua vàng miếng SJC 03/03/2025 15:21

Đầu giờ chiều nay, ngày 3-3, giá vàng miếng tại Công ty SJC neo ở mức 89 triệu đồng/lượng mua vào và 91 triệu đồng/lượng bán ra, tăng nửa triệu đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên cuối tuần trước.

Tương tự đối với vàng nhẫn 9999 cũng được doanh nghiệp này cộng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, đưa giá mua vào lên 89 triệu đồng/lượng ngang bằng với giá vàng miếng SJC và giá bán ra niêm yết ở mức 90,9 triệu đồng/lượng.

Cùng điều chỉnh tăng, song Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng chỉ cộng thêm 200.000 đồng/lượng cho vàng miếng SJC và 100.000 đồng/lượng cho vàng nhẫn tròn trơn. Theo đó, giá mua – bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng đang ở mức 90,6 – 91,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 9999 là 90,3 – 91,4 triệu đồng/lượng.

Khách hàng phải khá vất vả mới mua được một lượng vàng miếng SJC. Ảnh: T.L

Vật vã khi mua vàng miếng

Nguồn cung vàng nguyên liệu cạn kiệt khiến cho giá vàng nhẫn 9999 giờ đây đã đuổi kịp vàng miếng SJC, thậm chí có nhiều phiên giá thu mua loại sản phẩm này còn cao hơn cả triệu đồng so với vàng miếng SJC.

Chia sẻ với pv PLO, bà Nguyễn Thanh (quận Tân Bình) cho biết: “Sổ tiết kiệm của tôi vừa đến kỳ đáo hạn nhưng lãi suất không còn hấp dẫn nên tôi rút một phần lớn số tiền để mua vàng. Không ngờ hành trình mua vàng bây giờ khá là mệt mỏi”.

Bà Thanh kể cuối tuần trước ghé Công ty SJC (quận 3) để mua vàng miếng SJC nhưng hiện công ty đã dừng việc bán vàng miếng trực tiếp mà quay trở lại chính sách chỉ bán cho những ai đã đăng ký mua trực tuyến thành công. Tuy nhiên, việc đăng ký trên website cũng không hề đơn giản, không phải cứ đăng nhập đầy đủ thông tin là mua được mà còn phải phụ thuộc vào sự “may rủi” nữa. Ngay cả vàng nhẫn 9999, công ty cũng chỉ bán cho mỗi người một chỉ.

“Thấy vậy, tôi liền chạy gấp sang cửa hàng vàng Mi Hồng (chợ Bà Chiểu). Tưởng như may mắn đã mỉm cười khi nhân viên ở đây thông báo vẫn còn vài lượng vàng miếng SJC nhưng vấn đề tiếp tục phát sinh khi ứng dụng ngân hàng bất ngờ “đứng hình”, mạng 4G quay vòng vòng vì nhiều người đang ở trong tiệm cùng sử dụng. Tôi không thể chuyển tiền được nên phải quay về tay không. Đến sáng nay giá đã nhích lên một chút mà không phải cứ ra cửa hàng là mua được ngay mà còn phải xem “nguồn cung” có xuất hiện không nữa” - bà Thanh nói.

Cũng phải chạy hai vòng mới mua được 2 lượng vàng, bà Việt Phương (ngụ quận Phú Nhuận) chia sẻ: "Sáng nay tôi ra cửa hàng SJC nhưng tại đây thông báo không có vàng miếng, chạy sang Mi Hồng thì chỉ còn đúng 1 lượng. Tôi về nhà thì đầu giờ chiều bên SJC gọi điện thoại, báo cho tôi hiện có 1 lượng nếu cần mua thì lên gấp. Nếu trước đó tôi không để lại số điện thoại và đăng ký với công ty thì cũng sẽ không thể mua được."

Được biết, hôm nay Công ty SJC vẫn tiếp tục áp dụng chính sách là chỉ bán vàng miếng SJC cho những đơn đặt hàng online thành công. Còn vàng nhẫn 9999, mỗi khách hàng chỉ được mua 0,5 chỉ chứ không được mua 1 chỉ hoặc 2 chỉ như thời gian vừa qua.

Liệu vàng đã hết hấp dẫn?

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang có phiên giảm giá thứ 3 liên tiếp, giao dịch quanh ngưỡng 2.860 USD/ounce. So với mức đỉnh 2.950 USD/ounce từng thiết lập trong ngày 25-2, đến nay mỗi ounce vàng đã “bốc hơi” khoảng 90 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, mức giảm này tương đương 2,8 triệu đồng mỗi lượng sau 3 phiên gần đây.

Bất chấp mức giảm hàng tuần lớn nhất của vàng kể từ cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11-2024, các nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý này. Sự thoái lui không hoàn toàn bất ngờ vì nhiều chuyên gia phân tích đã cảnh báo rằng thị trường vàng đã rơi vào mức giá quá cao và đến lúc phải điều chỉnh.

Áp lực bán có thể đẩy vàng rơi về ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 2.800 USD/ounce. Tuy nhiên, đây chỉ là những rủi ro mang tính ngắn hạn, xét về dài hạn thì vàng vẫn còn nhiều dư địa để tăng. Mặc dù rủi ro giảm giá vàng vẫn còn nhưng điều quan trọng là phải tập trung vào triển vọng dài hạn.

Tuần trước, dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy đã có 48 tấn vàng trị giá 4,6 tỉ đô la chảy vào các Quỹ hoán đổi danh mục (ETF), đánh dấu mức tăng đột biến theo tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 4-2020.

Các nhà phân tích dự kiến nhu cầu đầu tư vàng của phương Tây sẽ tăng lên khi bất ổn kinh tế gia tăng. Trong những tuần gần đây, tâm lý người tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trong khi nỗi lo lạm phát tăng vọt.

Các nhà phân tích lưu ý rằng tình trạng lạm phát tạo ra một môi trường lý tưởng cho vàng vì nó đóng vai trò là hàng rào trú ẩn an toàn, chống lại sự bất ổn kinh tế. Ngoài ra, khi lạm phát cao thường hỗ trợ giá vàng tăng lên do nhu cầu đầu tư vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn nhằm bảo vệ tài sản khỏi sự mất giá của tiền tệ. Do đó, cho vàng không sinh lời trực tiếp, tức là không tạo ra dòng tiền như cổ phiếu hoặc trái phiếu song nó có thể giữ giá trị tốt hơn so với tiền tệ trong thời kỳ lạm phát.

Các công ty đầu tư lớn, bao gồm WisdomTree và Goldman Sachs vẫn cho rằng bất chấp rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn, giá vàng vẫn đang trên đà đạt 3.000 USD/ounce trong năm nay.