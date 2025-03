Người nước ngoài có thể bị xét điện thoại, mạng xã hội khi nhập cảnh vào Mỹ 21/03/2025 10:47

Một nhà khoa học Pháp đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ sau khi cơ quan hải quan và biên phòng Mỹ (CBP) tại sân bay Houston (bang Texas) lựa chọn ngẫu nhiên để khám xét điện thoại và phát hiện người này có đăng tải nội dung chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội, tờ Le Monde đưa tin hôm 20-3.

Giới chức Mỹ cho biết họ đã phát hiện trong điện thoại của người này “các tin nhắn thù hằn và thuyết âm mưu”. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã mở một cuộc điều tra chống lại nhà khoa học trên nhưng đã nhanh chóng huỷ bỏ nó.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Pháp phụ trách giáo dục đại học và nghiên cứu - ông Philippe Baptiste xác nhận thông tin này. Ông Baptiste cho biết CBP đã phát hiện trên điện thoại của nhà khoa học trên các cuộc trao đổi riêng tư “bày tỏ quan điểm cá nhân” về chính sách của chính quyền Mỹ.

Một nguồn tin ngoại giao nói với Le Monde rằng vụ việc xảy ra hôm 9-3.

CBP (Mỹ) có thể khám xét ngẫu nhiên các thiết bị điện tử của du khách và quyết định từ chối nhập cảnh vào Mỹ vì lý do an ninh quốc gia. Ảnh minh hoạ: GETTY IMAGES

Một số công ty luật di trú ở Mỹ cũng báo cáo các trường hợp khách hàng của họ bị kiểm tra điện thoại và các tin nhắn trên các mạng xã hội như WhatsApp, Telegram… ngay tại điểm nhập cảnh, theo tạp chí Newsweek.

Tuần trước, TS Rasha Alawieh đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ sau khi về quê nhà Lebanon để thăm gia đình. Giới chức Mỹ đã kiểm tra và phát hiện bà Alawieh đã tới dự đám tang của cố lãnh đạo lực lượng Hezbollah - ông Hassan Nasrallah và lưu hình ảnh của ông này trong điện thoại.

Một đại diện của CBP hôm 20-3 cho biết cơ quan này không thể bình luận chi tiết về trường hợp của một cá nhân cụ thể. Tuy nhiên, trên trang web của mình, CBP nêu rõ rằng “tất cả du khách bước qua biên giới Mỹ đều là đối tượng khám xét của CBP”.

Dù việc CBP khám xét điện thoại tại điểm nhập cảnh là hợp pháp, việc này hiếm khi xảy ra. Trong năm 2024, chưa tới 0,01% người nhập cảnh vào Mỹ bị khám xét điện thoại.

CBP cũng nhấn mạnh rằng họ có thẩm quyền tịch thu các thiết bị điện tử để khám xét vì lý do an ninh quốc gia và bác bỏ cáo buộc việc khám xét và từ chối nhập cảnh như vậy là do động cơ chính trị.

Trong bối cảnh Washington thắt chặt kiểm soát nhập cảnh, New Zealand, Đức và Anh đã ban hành hướng dẫn du lịch mới cho người muốn tới Mỹ. Các luật sư di trú khuyến cáo những người nhập cư dù đã có thị thực hợp pháp vẫn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi rời khỏi Mỹ.