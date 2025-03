Án tù khủng cho chồng sát hại bạn gái của vợ 23/03/2025 16:00

Tháng 8-2018, cô Lisa Marie Velasquez (sống tại New York, Mỹ) đang thăm họ hàng thì điện thoại của cô reo lên. Cuộc gọi là từ cô Ciara J. Martine – một người bạn của cô Lisa. Cô Ciara nói rằng bạn trai cô ấy là Daquan Wheeler đã đánh cô tại căn hộ cách nhà người họ hàng của cô Lisa vài km. Khi nghe tin, cô Lisa vội vã cầm túi xách và rời đi, theo tờ The New York Times.

Quyết định của cô Lisa được đánh giá là hành động thường tình của một người khi nghe bạn mình bị bạo hành. Thật không may, ý tốt của cô Lisa lại vô tình khiến cô trở thành nạn nhân của một vụ án kinh hoàng.

Gia đình cô Lisa Marie Velasquez khóc thương cô trong một buổi lễ cầu nguyện. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Nỗi ám ảnh

Cô Lisa được những người quen mô tả là một phụ nữ trẻ hoạt bát với đôi má đầy đặn và mái tóc dày. Mỗi cuối tuần, cô Lisa thường tham gia các trận đấu bóng mềm và khiêu vũ.

Bà Jacqueline Perez – dì của cô Lisa - cho biết hồi trung học, cô Lisa đã tham gia khóa huấn luyện sĩ quan dự bị và trở thành cảnh sát phụ tá. Người thân của cô Lisa cho biết sở dĩ cô tham gia những hoạt động này một phần là vì cô bị ảnh hưởng từ những gì xảy ra với mẹ cô.

Khi cô Lisa 12 tuổi, mẹ cô là bà Marilyn Ginel đã bị người tình Robert Coakley đâm, bóp cổ và đánh chết trong căn hộ của họ. Khi ấy, bà Marilyn Ginel đã mang thai 9 tháng. Đến năm 2018, Robert Coakley vẫn đang thụ án tù chung thân vì tội ác này. Theo bà Perez, đây cũng có thể là nguyên nhân khiến cô Lisa tức tốc chạy đến nhà Ciara khi nghe tin bạn mình bị hành hung, vì cô không muốn bất kỳ ai phải trải qua những điều tồi tệ như khi xưa mẹ cô đã trải qua

Trong những năm trước khi vụ án xảy ra, cô Lisa đã liên tục chuyển nhà và sau cùng chuyển về sống cùng bà ngoại của cô ấy. Cô đã làm nhiều công việc liên tiếp, bao gồm một thời gian làm việc bán lẻ tại một cửa hàng đồ thể thao. Bà Perez cho biết chính tại nơi này, cháu gái bà đã gặp cô Ciara.

Những người hàng xóm của cô Ciara và anh Daquan cho biết hai người này này đã sống trong một căn hộ 2 tầng cùng với cô con gái 5 tuổi của họ. Tuy nhiên, đó không phải là khoảng thời gian yên bình.

"Họ đánh nhau mỗi ngày, họ la hét và quát tháo nhau mọi lúc" – một người hàng xóm của cô Ciara cho biết.

Hiện trường vụ án. Ảnh: NEW YORK POST

Ngoài ra, hai người này cũng từng có tiền án. Daquan từng thụ án tù vì tội cố ý giết người vào năm 2008 và vào thời điểm vụ án xảy ra, anh này vừa được ân xá vì tội cố ý đột nhập. Trong khi đó, vào năm 2010, cô Ciara bị kết tội cướp của và phải ngồi tù 3 năm rưỡi.

Vụ án kinh hoàng

Cảnh sát cho biết vào ngày 21-8-2018, cô Lisa đến căn hộ của Ciara và thấy cô này đang ở nhà một mình với vết bầm tím trên cơ thể. Vào thời điểm đó, Daquan đã dẫn cô con gái đi ra khỏi nhà.

Sau đó, cô Lisa đã gọi điện báo cảnh sát rằng Daquan đã bắt cóc cô con gái. Cảnh sát trưởng Dermot Shea kể lại ông đã ghi nhận vụ việc. Tuy nhiên, sau đó, Daquan đã quay về nhà với tâm trạng tức giận nhưng không đi cùng cô con gái.

“Anh ta tức giận vì [cô Lisa] đã gọi cảnh sát. Anh Daquan đập vào đầu cô Lisa, giết cô ấy và nói với cô Ciara: ‘Em sẽ giúp tôi phân xác cô ta và vứt bỏ’” – một điều tra viên cho biết.

Các điều tra viên cũng cho biết Daquan đã dọa Ciara rằng sẽ giết cô này và cô con gái nhỏ nếu cô ta không làm theo lời anh.

Vào ngày 24-8-2018, một công nhân dọn dẹp đã tìm thấy 2 chiếc túi đen ở công viên Crotona (New York). Hai chiếc túi chứa thi thể của một phụ nữ đã bị phân thành nhiều phần. Khi ấy, các điều tra viên cảm thấy bối rối vì họ khó có thể xác nhận thi thể đó là của ai.

Sau đó, một số người khác cũng phát hiện 1 chiếc túi có chứa bộ phận cơ thể người. Đến ngày 25-8-2018, thông qua sự xác nhận của nhiều người, cảnh sát mới có thể xác định các phần thi thể trên là của cô Lisa.

Sau khi biết thông tin thi thể, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra và phát hiện cô từng gọi cho cảnh sát. Theo dấu điều tra, cảnh sát tìm đến căn hộ của Daquan và Ciara.

Cảnh sát đã xin lệnh khám xét căn hộ để tìm bằng chứng pháp y. Các điều tra viên cho biết hiện họ tin rằng xác của cô Lisa đã bị phân ra trong bồn tắm.

Daquan Wheeler tại tòa. Ảnh: NEW YORK POST

Ngày 29-8-2018, Daquan và Ciara bị cảnh sát bắt với các cáo buộc giết người và các tội danh khác liên quan vụ án phân xác cô Lisa.

Tháng 5-2022, tòa tuyên án Daquan phải ngồi tù ít nhất 27 năm trước khi có thể xin ân xá. Tuy nhiên, nếu không được ân xá, anh ta có thể phải ngồi tù suốt đời.

Tòa cũng tìm ra bằng chứng cho thấy Daquan đã dùng búa đánh cô Lisa 14 lần trước khi nhờ Ciara giúp phân xác nạn nhân.

“Đó là một loạt hành động kinh hoàng chống lại một người phụ nữ đã đến giúp đỡ bạn của cô ấy. Anh ta đã đánh nạn nhân một cách tàn nhẫn bằng búa, sau đó siết cổ cô ấy bằng một sợi dây. Thi thể của nạn nhân được đặt trong những chiếc túi đựng rác và bị cáo cùng người bạn Ciara đã tìm cách để những chiếc túi đó ở 2 công viên” – luật sư Darcel Clark cho biết.

Trong phiên tòa, Ciara chấp nhận làm chứng chống lại Daquan để được giảm án. Theo trang tin Oxygen, phiên tòa sau đó ra phán quyết Ciara có âm mưu phạm tội và bị phạt tù bằng số thời gian cô này đã thụ án trước đó.