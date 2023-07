Người phụ nữ phát hiện bé trai sơ sinh bị kiến bám trên lề đường

22/07/2023 12:04

(PLO)- Điểm tin An ninh trật tự trong tuần này: cập nhật thông tin vụ tấn công công an ở trụ sở công an phường; Nam thanh niên bị tấn công nhiều nhát dao tại sân bóng đá ở Long An ; Nữ hành khách người nước ngoài giấu 2,3 kg cocain trong vali ; Nhóm 5 người dùng kim cương nhựa lừa nhiều nơi ở TP.HCM ; 1 phụ nữ bỏ con mới sinh vì quá khó khăn, được công an cứu giúp…