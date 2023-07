Nữ hành khách người nước ngoài giấu 2,3 kg cocain trong vali

(PLO)- Nữ hành khách 35 tuổi, quốc tịch Kenya bị phát hiện vận chuyển 2,3kg ma túy loại cocain nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 17-7, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai, mở rộng điều tra vụ việc một nữ hành khách vận chuyển số lượng lớn ma túy bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, 22 giờ ngày 14-7, lực lượng điều tra tội phạm về ma túy - Công an Thành phố, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng điều tra tội phạm về ma túy - Bộ đội Biên phòng Thành phố, lực lượng chống buôn lậu ma túy - Tổng Cục Hải quan và Cục Hải quan Thành phố đã phát hiện hành khách nữ MMN (35 tuổi, quốc tịch Kenya), nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có biểu hiện nghi vấn.

Qua hình ảnh soi chiếu cho thấy mặt nắp trên và mặt đáy của vali có nghi vấn cất giấu ma túy.

Kiểm tra bên trong vali, lực lượng chức năng phát hiện hai gói có chứa 2,3kg chất bột màu trắng; qua kiểm tra nhanh, bước đầu xác định đây là ma túy loại cocain.

Kiểm tra lịch trình di chuyển của hành khách trên, từ ngày 7-7 đến ngày thời điểm bị phát hiện, MMN đã di chuyển qua địa điểm như: thủ đô Nairobi (Kenya), thủ đô Addis Ababa (Ethiopia), thủ đô Doha (Quatar).

Hiện Công an TP phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả phát hiện và xử lý vụ việc trên đã thể hiện sự hiệu quả của việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an Thành phố, Cục Hải quan Thành phố và Bộ đội Biên phòng Thành phố trong công tác quản lý Nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn.

NGUYỄN TÂN