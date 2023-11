Người phụ nữ vào trụ sở công an xã lớn tiếng: 'Gọi trưởng công xã ra đây gặp tao'

(PLO)- Một người phụ nữ vào trụ sở công an xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng, lớn tiếng thách thức, và đạp đổ nhiều xe máy đang dựng trong sân trụ sở.

Sáng 26-11, theo thông tin PV PLOnắm được, chiều muộn ngày 25-11 công an huyện An Dương, Hải Phòng, đã đưa một phụ nữ về trụ sở để làm rõ nguyên nhân việc người này đạp đổ hàng loạt xe máy, lớn tiếng thách thức, trong khuôn viên trụ sở công an xã An Đồng.

Trước đó, sáng ngày 25-11, người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi đến trụ sở công an xã An Đồng, huyện An Dương, trình báo về việc mâu thuẫn, tranh chấp với một người cùng công ty. Công an xã An Đồng đã tiếp nhận hồ sơ để xử lý vụ việc.

Người phụ nữ vào trụ sở công an xã An Đồng chửi bới, thách thức, đạp ngã hàng loạt xe máy. Ảnh cắt từ clip

Đến chiều cùng ngày, người phụ nữ trên trở lại trụ sở công an xã An Đồng cùng một người đàn ông khác để tìm gặp trưởng công an xã, yêu cầu sớm giải quyết vụ việc nhưng không gặp được.

Người phụ nữ này sau đó đã bực tức, đạp đổ hàng loạt xe máy dựng trong sân trụ sở, lớn tiếng, thách thức lực lượng chức năng. Khi nhìn thấy một người đi qua, người phụ nữ này liền lớn tiếng: “gọi thằng trưởng công an xã ra đây, gặp tao, không phải trốn, cán bộ ở đây chết hết rồi à… cút ra khỏi khu vực này nếu không liên quan…”.

Hàng loạt xe máy trong trụ sở bị đạp ngã. Ảnh cắt từ clip

Khi sự việc xảy ra, UBND xã An Đồng đã báo công an huyện An Dương xuống giải quyết vụ việc, đưa người phụ nữ này về trụ sở công an huyện để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin của PLO cho biết, người phụ nữ này quê ở Thanh Hoá, đang làm việc tại Hải Phòng.

NGỌC SƠN