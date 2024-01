Người Việt chi hơn 2,8 tỉ USD nhập khẩu ô tô trong năm 2023

(PLO)- Năm 2023, ước tính Việt Nam đã nhập khẩu gần 117.800 ô tô nguyên chiếc, giảm 32% so với năm ngoái.

Theo báo cáo Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng cuối năm 2023, Việt nam chỉ nhập khẩu 6.500 ô tô nguyên chiếc về nước, giá trị 165 triệu USD, sụt giảm 14,5% cả về lượng lẫn giá trị so với tháng 11-2023.

Lũy kế cộng dồn cả năm 2023, ước tính Việt Nam đã nhập khẩu gần 117.800 ô tô nguyên chiếc, tương ứng là mức giá trị ước đạt hơn 2,8 tỉ USD, giảm sâu đến 32% về lượng và giảm 27% về giá trị so với năm ngoái.

Trong khi xe nhập khẩu giảm sút thì các loại ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước lại có sự hồi phục đáng kể. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, ước tính đã có khoảng 38.600 ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được xuất xưởng trong tháng 12-2023, tăng nhẹ 4% so với tháng liền trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam giảm mạnh trong năm 2023 do thị trường khó khăn.

Tính chung quý 4-2023, các hãng xe trong nước cũng đã xuất xưởng 106.800 ô tô, tăng 30% so với quý đầu năm và tăng đến 43% so với quý 3. Nếu so sánh với cùng kỳ năm ngoái, tổng sản lượng sản xuất ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước quý 4-2023 cũng đã tăng nhẹ 6%.

Cộng dồn cả năm 2023, tổng sản lượng sản xuất ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước của Việt Nam ước đạt 347.400 chiếc, giảm khoảng 12% so với năm 2022.

Theo ông Nguyễn Minh Đồng, chuyên gia ô tô, trong năm qua, nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định số 41/2023 của Chính phủ áp dụng từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2023 tạo lợi thế cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Tuy nhiên do sức tiêu thụ chung của thị trường ô tô Việt Nam giảm mạnh nên lượng xe nhập khẩu lẫn xe sản xuất, lắp ráp trong nước đều sụt giảm.

Theo ông Đồng, năm 2024 dự báo thị trường ô tô sẽ khó khăn khi kinh tế vẫn chưa thể phục hồi nhanh, khi đó, các hãng xe sẽ giảm nhập xe để tiêu thụ lượng xe tồn kho trong nước chưa bán hết. Giá những mẫu xe tồn kho có thể được đại lý giảm giá, khuyến mại, còn những mẫu xe mới sẽ bán ra thị trường hạn chế để giữ giá.

