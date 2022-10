Nguy cơ mất ATGT đường dẫn vào cao tốc TP.HCM – Trung Lương

(PLO)- Phương tiện dừng đỗ trái phép, xe khách hoạt động bừa bãi, vi phạm quy định, người dân ven tuyến phá hàng rào, lan-can, cố tình đi xe máy vào cao tốc,... đang là tiềm ẩn của tai nạn giao thông trên tuyến đường dẫn vào cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Thời gian gần đây, tình trạng nhiều xe tải, container, xe khách… xếp hàng dài đậu dọc hai bên đoạn đường dẫn lên cao tốc TP.HCM – Trung Lương (thuộc địa phận xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An) gây mất an toàn giao thông và cảnh quan môi trường.

Theo đó, ngay đầu đoạn dẫn này từ hướng đường tỉnh 830 vào cao tốc TP.HCM – Trung Lương xuất hiện điểm sửa chữa ô tô, quán giải khát... nằm phía bên ngoài hàng rào, lan can thuộc phần đất hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, khi có phương tiện đến sửa chữa, những người thợ ở đây đưa ngay dụng cụ, phương tiện ra sửa chữa ngay trên mặt đường dẫn lên cao tốc, không biển báo an toàn, bất chấp phương tiện lưu thông qua lại.

Không những vậy, nhiều ô tô tải, container dừng đỗ xếp hàng dọc theo đường dẫn lên cao tốc để đi vệ sinh, đón khách…lấn chiếm gần hết làn đường ô tô, gây cản trở giao thông, nguy cơ tai nạn giao thông.

Còn từ hướng cao tốc xuống đường tỉnh 830, cách trạm thu phí khoảng 10m, hình thành điểm bán nước giải khát, nhiều xe máy, mô tô, ô tô đậu ngang, dọc, lấn chiếm gần hết làn đường ô tô trên cao tốc xuống. Ngoài ra, các xe máy, mô tô ngang nhiên chạy cắt ngang qua cao tốc, tại điểm đầu trạm thu phí, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Nếu các tài xế chủ quan không kịp quan sát thì rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Anh Trần Ngọc Phương (xã An Thạnh, huyện Bến Lức) cho biết: “ Hằng ngày tôi đều thấy cảnh này, rất nhếch nhác, gây mất vẻ mỹ quan khu vực, các phương tiện đậu lấn chiếm lòng đường vào cao tốc, các tài xế khi lưu thông phải chạy chậm và quan sát nếu không rất dễ xảy ra tai nạn giao thông".

Theo Công an huyện Bến Lức, Long An, có tình trạng ô tô đậu sửa chữa hư hỏng nhẹ để chuẩn bị lên cao tốc và một số xe tải từ cao tốc xuống để sang hàng hóa. Việc này, Công an huyện sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện, xử lý vi phạm của những người cố tình phá rào trèo vào cao tốc…

Đồng thời, đơn vị này cũng sẽ phối hợp với Ban an toàn giao thông huyện kiểm tra các điểm mua bán lấn chiếm hành lang đường bộ để kịp thời xử lý ngay, nhằm thiết lập lại trật tự an toàn giao thông tại khu vực.

HUỲNH DU