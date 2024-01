Nguy cơ vỡ bờ bao ngăn triều, Trà Vinh công bố tình huống khẩn cấp sạt lở Cồn Nhàn

(PLO)- Triều cường tiếp tục dâng cao, kết hợp với gió lớn tạo nhiều đợt sóng to liên tục đánh vào bờ, nguy cơ vỡ bờ bao khoảng 300m, gây nguy hiểm đến an toàn công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng vừa ký ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tuyến bờ bao ngăn triều khu vực Cồn Nhàn ấp Đông Thành, ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, khu vực Cồn Nhàn chịu tác động của triều cường, nước biển dâng nên tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng từ nhiều năm nay. Vừa qua, tỉnh đã đầu tư xây dựng công trình bờ bao với chiều dài 2.500m nhằm ngăn triều cường, bảo vệ đời sống, sản xuất của người dân.

Tuy nhiên, vào đêm 21 rạng sáng ngày 22-12-2023, triều cường dâng cao kết hợp với sóng biển mạnh đánh trực tiếp vào bờ bao làm xói lở bờ biển, xói lở chân bờ bao Cồn Nhàn gây sạt lở khoảng 100m.

Tiếp đó ngày 23 và 24-12-2023 triều cường tiếp tục dâng cao, kết hợp với gió lớn tạo nhiều đợt sóng to liên tục đánh vào bờ, nguy cơ vỡ bờ bao khoảng 300m, gây nguy hiểm đến an toàn công trình.

Ngoài ra, sóng lớn làm nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại 2ha hoa màu và ảnh hưởng đến 70ha đất sản xuất của hơn 110 hộ dân, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống người dân khu vực bờ biển ấp Hồ Thùng.

Để bảo vệ hoa màu, tài sản của người dân, địa phương đã tiến hành gia cố (đắp bao cát), đắp bờ đất dọc theo bờ bao với chiều dài khoảng 300m, ngăn không để nước biển tràn vào. Tuy nhiên đến rạng sáng ngày 26-12, tuyến bờ bao tiếp tục bị triều cường, nước biển dâng kết hợp sóng biển to làm sạt lở, vỡ hoàn toàn với chiều dài khoảng 300m (trong đó 150m phần đắp bổ sung, gia cố dọc bờ bao cũng bị vỡ).

Nguyên nhân sạt lở do khu vực Cồn Nhàn có địa hình là đất giồng cát, địa chất yếu, nằm trực diện với biển Đông và không còn đai rừng phòng hộ nên chịu tác động trực tiếp của sóng to, gió lớn, triều cường dâng cao. Mặt khác do tác động của áp thấp nhiệt đới, biển động mạnh gây sóng to, gió lớn nên tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng kiểm tra khu vực sạt lở tại ấp Đông Thành, ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Ảnh: Ngọc Hồng

Để ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở, tỉnh giao UBND huyện Duyên Hải cắm biển báo, cảnh báo các khu vực bị sạt lở; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình sạt lở tại khu vực này để người dân biết, chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và đề phòng nguy cơ rủi ro. Bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng thời, chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó để chủ động xử lý khi sự cố sạt lở tiếp tục uy hiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Hỗ trợ và tuyên truyền vận động các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn theo quy định.

Sở NN&PTNT phối hợp với UBND huyện Duyên Hải theo dõi diễn biến sạt lở; sẵn sàng phương án ứng phó sự cố sạt lở. Thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình sạt lở, đề xuất UBND tỉnh xử lý kịp thời. Khẩn trương triển khai các giải pháp phi công trình và công trình xử lý khẩn cấp sạt lở nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn sản xuất và dân sinh theo quy định của pháp luật hiện hành.

HẢI DƯƠNG