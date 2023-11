Bến Tre khẩn cấp xây kè chống sạt lở bờ sông Giao Hòa

Ngày 13-11, UBND tỉnh Bến Tre có quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án kè chống sạt lở bờ sông Giao Hòa (xã Giao Long, huyện Châu Thành).

Việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án kè chống sạt lở bờ sông Giao Hòa nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng xói lở ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, mất đất sản xuất, nhà ở và ảnh hưởng đến tính mạng, đời sống của hơn 300 hộ dân và người dân bắt buộc phải di dời khẩn cấp 26 hộ đi nơi khác.

Sạt lở bờ sông Giao Hòa. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ngoài ra công trình kè này còn đảm bảo ổn định tuyến đường ĐH.03 dọc theo bờ sông Giao Hòa chiều dài 45m, một số đoạn kè đã được đầu tư và các công trình, cơ sở hạ tầng hiện có như: Cầu An Hóa, tuyến đường Quốc lộ 57B.

Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Giao Hòa có chiều dài khoảng 800m; thời gian xây dựng trong năm 2023-2024. Dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 105 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ 100 tỉ đồng, phần còn lại ngân sách tỉnh đối ứng.

Dự án này UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư.

Sạt lở bờ sông Giao Hòa đe dọa đến nhà ở của nhiều hộ dân khu vực. Ảnh: ĐÔNG HÀ

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, công tác giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu công trình xây dựng và các công việc khác phục vụ xây dựng công trình khẩn cấp theo đúng quy định.

Trước đó vào ngày 23-10-2023, UBND tỉnh Bến Tre đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Giao Hòa trên địa bàn xã Giao Long và An Hóa của huyện Châu Thành với tổng chiều dài sạt lở khoảng 800m.

Điểm đầu sạt lở là từ cầu An Hóa, trên địa bàn xã An Hóa; điểm cuối là mốc giải phóng mặt bằng công trình cống An Hóa - Dự án Quản lý nước Bến Tre (JICA 3) trên địa bàn xã Giao Long.

Hiện trường sạt lở bờ sông Giao Hòa. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đáng chú ý, tại bờ sông Giao Hòa có khu vực sạt lở nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thi công công trình cống âu thuyền An Hóa, đây là một trong 8 công trình cống ngăn mặn có quy mô lớn thuộc Dự án Quản lý nước Bến Tre (JICA 3) sử dụng vốn vay của Chính phủ Nhật Bản với tổng mức đầu tư hơn 6.191 tỉ đồng.

Dự án do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 9 (Bộ NN&PTNT) làm chủ đầu tư đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Do nhiều năm nay dự án chậm triển khai, trong khi bờ sông Giao Hòa tiếp tục xảy ra sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đặc biệt là những hộ dân sống cạnh khu vực sạt lở này.

