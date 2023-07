Sông Giao Hòa sạt lở nghiêm trọng, Bến Tre kiến nghị sớm triển khai xây cống ngăn mặn

(PLO)- Sạt lở bờ sông Giao Hòa (Bến Tre) đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, địa phương đang kiến nghị Bộ NN&PTNT sớm triển khai dự án cống ngăn mặn ngăn sạt lở khu vực này.

Mới đây, UBND tỉnh Bến Tre vừa có văn bản kiến nghị Bộ NN&PTNT hỗ trợ khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Giao Hòa (xã Giao Long, huyện Châu Thành, Bến Tre) và sớm triển khai xây dựng công trình cống An Hóa trên sông Giao Hòa.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, trong những năm gần đây, do tác động của dòng chảy và sóng dẫn đến tình trạng sạt lở khu vực dự kiến xây dựng công trình cống An Hóa diễn biến nguy hiểm, phức tạp.

Tình hình sạt lở vẫn đang tiếp tục diễn biến ngày càng nghiêm trọng hơn đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường huyện ĐH.03 và nhà ở, đất sản xuất của một số hộ dân.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực sạt lở nêu trên và hoạt động giao thông qua đoạn đường huyện ĐH.03, UBND tỉnh Bến Tre kiến nghị Bộ NN&PTNT, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 9, hỗ trợ tỉnh có phương án xử lý, khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Giao Hòa. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai xây dựng công trình cống An Hóa, nhất là hạng mục công trình nằm trong khu vực đã, đang và có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở để hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra.

Cống An Hóa là một trong 8 công trình cống ngăn mặn có quy mô lớn thuộc Dự án Quản lý nước Bến Tre (JICA3) sử dụng vốn vay của Chính phủ Nhật Bản với tổng mức đầu tư hơn 6.191 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 9 làm chủ đầu tư đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, công trình cống An Hóa theo kế hoạch ban đầu là triển khai thi công vào cuối năm 2021, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại công trình này chưa được triển khai thi công.

Bến Tre: Bắt quả tang 2 tàu sắt bơm cát lậu cho công trình giao thông (PLO)- Qua kiểm tra, những người trên hai tàu sắt không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp với số lượng cát san lấp đã được bơm một phần lên công trình dự án đường giao thông.

ĐÔNG HÀ