Nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét ven sông Đồng Nai

Theo Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai, sáng 31- 7, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài, huyện Tân Phú, vượt qua mức báo động 3 là 113m và đang tiếp tục lên.

Mực nước tại Trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) tiếp tục lên trong 24 giờ tới, có khả năng đạt xấp xỉ mức báo động 2 (105,5m), thấp hơn 2,31m so với mực nước của trận lũ lịch sử (107,81m, quan trắc vào ngày 1-8-1999).

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm ở những khu vực thấp ven sông Đồng Nai ở các xã: Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Tà Lài, Phú Thịnh (huyện Tân Phú) và các xã Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Tân, Ngọc Định (huyện Định Quán); các vùng trũng thấp ven sông La Ngà ở các xã thuộc 2 huyện: Tân Phú, Định Quán; 2 huyện: Tánh Linh và Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) có nguy cơ bị ngập lụt do lũ.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp.

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai đề nghị các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai của tỉnh, huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo, hướng dẫn nhanh, kịp thời để chủ động phương án ứng phó với lũ gây ngập, sạt lở bờ sông, phòng tránh thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngoài ra, chỉ đạo UBND các xã thông tin về tình hình lũ lụt cho người dân và cử lực lượng túc trực 24/24 giờ để ứng phó và hỗ trợ người dân; thường xuyên cập nhập, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình ngập lụt, những thiệt hại nếu có về Cơ quan Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai, Sở NN-PTNT.

Ngày 31-7, Công ty Điện lực Trị An cho biết, thời điểm hiện tại mực nước trong hồ hơn 57m. Do đó, Thủy điện Trị An chưa xả lũ. Với lưu lượng nước về hồ hiện tại 2,3 ngàn m³/giây như vài ngày gần đây, khoảng 4-5 ngày tới sẽ xả lũ.

Trường hợp mưa nhiều, nước về hồ tăng, thời gian xả lũ sẽ rút ngắn. Trước thời gian xả lũ 24 giờ, công ty sẽ có văn bản thông báo rộng rãi.