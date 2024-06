Nguyên bí thư, chủ tịch, cán bộ địa chính xã bị bắt vì 'bùa phép' trong bồi thường đất 07/06/2024 09:54

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố, bắt tạm giam bị can Trịnh Ngọc Gấm, nguyên Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.